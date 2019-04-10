FİNANS

"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan "Yeni Ekonomi Programı"nı olumlu bulduklarını belirterek, "Reformların zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesiyle haksız rekabet ortadan kalkacaktır." ifadesini kullandı.

"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları

Palandöken, yazılı açıklamasında, tarım ve hayvancılıkta atılacak adımlarla sebze ve meyve fiyatlarının gerilemesinin yanı sıra küçükbaş canlı hayvan sayısının 45 milyondan 100 milyona yükseltilecek olmasının et ithalatını sonlandıracağını kaydetti.

Programı olumlu bulduklarının altını çizen Palandöken, "Reformların zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesiyle haksız rekabet ortadan kalkacaktır. En önemlisi üretimin ve ihracatın artmasıyla her alanda istihdam artacak, işsizlik düşecektir. Alınan tedbirler sayesinde bankacılık ve finans sektöründe yaşanacak rahatlamayla piyasalara hareketlilik gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Programın başarıya ulaşması için perakende sektörünün kurallarının yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, bunun için perakende alanını düzenleyen kanunun güncellenmesi ve Hal Yasası'nın çıkartılmasının önemine dikkati çekti.

KAYNAK:AA

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