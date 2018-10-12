Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, tarihe, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan havalanan ilk yolcu uçağı olarak geçecek uçak 31 Ekim tarihli "TK2124" kodlu İstanbul Yeni Havalimanı (ISL) - Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) seferini gerçekleştirecek. Saat 11.10'da icra edilecek uçuşun yaklaşık 45 dakika sürmesi bekleniyor.

31 Ekim'deki ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı'ndan, dış hatlarda Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir'e her gün uçuş planlanıyor. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlar yolculara yeni havalimanı içinde bağlantılı uçma imkanı da sunacak.

"Boeing 737-800" tipi uçaklar ile gerçekleştirilmesi planlanan seferler haftalık 7 frekans olarak icra edilecek. 31 Aralık'ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasında tüm operasyonu, Atatürk Havalimanı'nda yeni havalimanına aktaracak yeni bir planlama yapılacak.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı’ndan yapılacak tarifeli seferlerin biletlerinin de satışa açıldığını bildirdi. Ekşi, “İç hat uçuşları her şey dahil 59 lira ile heyecanımıza dahil olun. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. 2 aylık dönemdeki kampanyalı ücretler Ankara, Antalya ve İzmir tek yön 59 TL , Ercan’a tek yön 179 TL, Bakü’ye gidiş-dönüş 99 ABD dolar olacak.

İstanbul Yeni Havalimanından uçmak istermisiniz?



Biletlerimiz satışa açılmıştır. İç hat uçuşları herşey dahil 59TL ile heyecanımıza dahil olun.



Hepimize hayırlı olsun pic.twitter.com/fJv7M3FVuV — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 11 Ekim 2018

31 ARALIK'TA BÜYÜK TAŞINMA

31 Aralık'ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasında tüm operasyonu, Atatürk Havalimanı'nda yeni havalimanına aktaracak yeni bir planlama yapılacak.

THY, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 31 Ekim ile 30 Aralık arasında icra edeceği uçuşların takvimini dün açıklanmıştı.

