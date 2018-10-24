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Yeni Havalimanı için toplu ulaşım ve otopark müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2018 15:10 | Son Güncelleme

İstanbul'un yeni havalimanı ulaşımında kullanılacak HAVAİST otobüsleri, iki aylık deneme süresi boyunca yolcuları yüzde 50 indirimli taşıyacak.

Yeni Havalimanı için toplu ulaşım ve otopark müjdesi

İstanbul’un yeni havalimanı ulaşımında kullanılacak HAVAİST otobüsleri, iki aylık deneme süresi boyunca yolcuları yüzde 50 indirimli taşıyacak.

İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanacak.

İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyanın ve Türkiye’nin merakla beklediği İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına bir haftadan az bir süre kaldı.

İlk yolcularını karşılamayı heyecanla bekleyen İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018'e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Taksi kullanarak şehir merkezine gitmek isteyen yolcular ise havalimanı için çalışacak taksilerle şehir merkezine ulaşabilecekler.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul'un yeni havalimanı ulaşım

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