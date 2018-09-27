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Yeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan 3. Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ kazandı.

Yeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan İstanbul Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs A.Ş. kazandı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın "Bagajlı Lüks Taşımacılık Toplu Ulaşım İhalesi", İETT'nin Beyoğlu Tünel'de bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleşti.

İhaleye 9 firma davet edilirken, 6 firma teşekkür ederek teklif sunmadı.

İhalede, Sarılar İnşaat A.Ş., Bursa Belediyesi'nin firması Burulaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs A.Ş. yarıştı. 702 milyon tahmini bedel üzerinde üç firma teklif verdi.

Otobüs A.Ş., 755 milyon 820 bin liralık teklif sunarak, ihaleyi kazandı.

Daha önce gerçekleşen İstanbul Yeni Havalimanı ihalesini 475 milyon lira ile Altur-Havaş-Free konsorsiyumu kazanmış, ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "kamu yararı olmadığı" gerekçesiyle ihaleyi onaylamamıştı.

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 bagajlı otobüsle 10 yıl boyunca ulaşım hizmeti verilecek.

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yeni havalimanı toplu ulaşım ihalesi Otobüs A.Ş.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
hiç şaşırmadım herşey artık onlarin elinde yazık halimize
Başka kim kazanacakdı ki
ben kazanacak deildimya
kimseye yedirmediler ahah
kendi kendinizi zengin edin..
Allah bilir neler dönmüştür bu ihaledede
Şaşırdıkmı Tabiki hayır
artık akp liler işe girer yavaş yavaş
sağdan sola???? padişahım çok yaşaa
tebrikler ve başarılar
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