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Yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri belli oldu! İşte ilçe ilçe fiyatlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.09.2018 08:22 | Son Güncelleme

Yeni Havalimanı ihalesini kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ, yolculuk ücretlerini açıkladı. Otobüs hatlarının uzaklığına göre belirlenen ücretler 12 ile 30 lira arasında değişecek.

29 Ekim'den itibaren hizmet vermeye başlayacak seferlerde 6 yaşından küçük çocuklardan ücret alınmayacak. İşte detaylar...

Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne kadar olacak?

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Yeni Havalimanı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketi Otobüs AŞ kazandı. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşte ilçe ilçe ulaşım fiyatları...
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Mesafe (tek yön km) 52 Sefer sıklığı (dakika) 15 Yolculuk ücreti (TL) 21 Araç sayısı 15
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Mesafe (tek yön km) 38 Sefer sıklığı (dakika) 15 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 12
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Mesafe (tek yön km) 44 Sefer sıklığı (dakika) 10 Yolculuk ücreti (TL) 18 Araç sayısı 19
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Mesafe (tek yön km) 50 Sefer sıklığı (dakika) 11 Yolculuk ücreti (TL) 18 Araç sayısı 23
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Mesafe (tek yön km) 43 Sefer sıklığı (dakika) 20 Yolculuk ücreti (TL) 18 Araç sayısı 13
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Mesafe (tek yön km) 31 Sefer sıklığı (dakika) 30 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 5
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Mesafe (tek yön km) 64 Sefer sıklığı (dakika) 20 Yolculuk ücreti (TL) 25 Araç sayısı 11
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Mesafe (tek yön km) 93 Sefer sıklığı (dakika) 45 Yolculuk ücreti (TL) 30 Araç sayısı 5
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Mesafe (tek yön km) 40 Sefer sıklığı (dakika) 30 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 4
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Mesafe (tek yön km) 91 Sefer sıklığı (dakika) 30 Yolculuk ücreti (TL) 25 Araç sayısı 7
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Mesafe (tek yön km) 22 Sefer sıklığı (dakika) 40 Yolculuk ücreti (TL) 12 Araç sayısı 3
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Mesafe (tek yön km) 21 Sefer sıklığı (dakika) 40 Yolculuk ücreti (TL) 12 Araç sayısı 3
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Mesafe (tek yön km) 40 Sefer sıklığı (dakika) 30 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 5
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Mesafe (tek yön km) 27 Sefer sıklığı (dakika) 30 Yolculuk ücreti (TL) 14 Araç sayısı 4
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Mesafe (tek yön km) 40 Sefer sıklığı (dakika) 40 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 4
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Mesafe (tek yön km) 36 Sefer sıklığı (dakika) 45 Yolculuk ücreti (TL) 15 Araç sayısı 3
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Mesafe (tek yön km) 40 Sefer sıklığı (dakika) 50 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 4
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Mesafe (tek yön km) 37 Sefer sıklığı (dakika) 15 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 10
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