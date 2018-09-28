Yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri belli oldu! İşte ilçe ilçe fiyatlar

29 Ekim'den itibaren hizmet vermeye başlayacak seferlerde 6 yaşından küçük çocuklardan ücret alınmayacak. İşte detaylar...
Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne kadar olacak?
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Yeni Havalimanı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketi Otobüs AŞ kazandı. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak.
İşte ilçe ilçe ulaşım fiyatları...
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Mesafe (tek yön km)
52
Sefer sıklığı (dakika)
15
Yolculuk ücreti (TL)
21
Araç sayısı
15
3 / 19
Mesafe (tek yön km)
38
Sefer sıklığı (dakika)
15
Yolculuk ücreti (TL)
16
Araç sayısı
12
4 / 19
Mesafe (tek yön km)
44
Sefer sıklığı (dakika)
10
Yolculuk ücreti (TL)
18
Araç sayısı
19
5 / 19
Mesafe (tek yön km)
50
Sefer sıklığı (dakika)
11
Yolculuk ücreti (TL)
18
Araç sayısı
23
6 / 19
Mesafe (tek yön km)
43
Sefer sıklığı (dakika)
20
Yolculuk ücreti (TL)
18
Araç sayısı
13
7 / 19
Mesafe (tek yön km)
31
Sefer sıklığı (dakika)
30
Yolculuk ücreti (TL)
16
Araç sayısı
5
8 / 19
Mesafe (tek yön km)
64
Sefer sıklığı (dakika)
20
Yolculuk ücreti (TL)
25
Araç sayısı
11
9 / 19
Mesafe (tek yön km)
93
Sefer sıklığı (dakika)
45
Yolculuk ücreti (TL)
30
Araç sayısı
5
10 / 19
Mesafe (tek yön km)
40
Sefer sıklığı (dakika)
30
Yolculuk ücreti (TL)
16
Araç sayısı
4
11 / 19
Mesafe (tek yön km)
91
Sefer sıklığı (dakika)
30
Yolculuk ücreti (TL)
25
Araç sayısı
7
12 / 19
Mesafe (tek yön km)
22
Sefer sıklığı (dakika)
40
Yolculuk ücreti (TL)
12
Araç sayısı
3
13 / 19
Mesafe (tek yön km)
21
Sefer sıklığı (dakika)
40
Yolculuk ücreti (TL)
12
Araç sayısı
3
14 / 19
Mesafe (tek yön km)
40
Sefer sıklığı (dakika)
30
Yolculuk ücreti (TL)
16
Araç sayısı
5
15 / 19
Mesafe (tek yön km)
27
Sefer sıklığı (dakika)
30
Yolculuk ücreti (TL)
14
Araç sayısı
4
16 / 19
Mesafe (tek yön km)
40
Sefer sıklığı (dakika)
40
Yolculuk ücreti (TL)
16
Araç sayısı
4
17 / 19
Mesafe (tek yön km)
36
Sefer sıklığı (dakika)
45
Yolculuk ücreti (TL)
15
Araç sayısı
3
18 / 19
Mesafe (tek yön km)
40
Sefer sıklığı (dakika)
50
Yolculuk ücreti (TL)
16
Araç sayısı
4
19 / 19
Mesafe (tek yön km)
37
Sefer sıklığı (dakika)
15
Yolculuk ücreti (TL)
16
Araç sayısı
10
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