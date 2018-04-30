Yeni Havalimanı'nda 660 taksi hizmet verecek

İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, havalimanının operasyona başlamasıyla sunulacak taksi hizmeti için İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaştı. Yüksek hizmet standartlarına sahip sözleşmeye göre İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk etapta 660 adet taksi hizmet verecek.

Sözleşme ile birlikte yeni bir taksi hizmeti sunmak için pek çok yeni standart belirlendi. Anlaşma çerçevesince ortak karara bağlanan yeni standartlar, sıklıkla denetlenecek ve yolculara en iyi hizmetin verilmesi konusu üzerinde titizlikle durulacak.

Samsunlu, ”Yolcu deneyimi konusunda ilkleri ve enleri barındıracak havalimanımızda yer alacak taksi hizmeti için titiz bir çalışma yürüttük ve taksicilik anlayışına yeni standartlar getirecek anlaşmamızı imzaladık. Teknolojinin, lüksün ve kalitenin bir araya gelmesi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışacak taksilerden, tüm yolcularımızın memnun kalacağını düşünüyoruz. İlk etapta 660 olan taksi sayısı, havalimanının kapasitesi geliştikçe artabilecek. Belirlediğimiz standartlar ise her zaman gelişime açık olacak. Havalimanında hizmet verecek taksiler kullanılmaya başlandıktan sonra İstanbul’un genelinde de taksi hizmetinin gelişeceğini düşünüyorum. Her yolcunun havalimanına gelirken ya da havalimanından ayrılırken yaşadığı deneyimi yolculuğun önemli parçalarından biri olarak görüyoruz. Bunun için Yeni Havalimanına yakışan bir ulaşım hizmeti noktasında düzenlemeye gidiyoruz” diye konuştu.