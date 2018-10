Yeni Havalimanı'nda tarihi anlar... İlk uçuş heyecanı

Gazetecilere açıklama yapan Turhan, "İstanbul Havalimanından bugün 11.10 uçağıyla Ankara'ya yolcularımız ilk kalkışı yapacaklar. Geleceğimize, büyük Türkiye'ye, zengin, mutlu ve güçlü Türkiye'ye ilk uçuşu İstanbul Havaalanı'ndan yolcularımız Ankara'ya yapacak. Bundan sonra İstanbul Havaalanı'ndan dünyanın her yerine, dünyanın her yöresinden insan yolculuk yapacak." ifadelerini kullandı.

Yolcuların hem aktarma yapmak, hem de Türkiye'yi gezmek üzere havalimanına geleceğini belirten Turhan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz insanı da başka ülkelere gidecek. İstanbul artık dünyanın bir havacılık merkezi olacak. Sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı yer olacak burası. Bugün tarihe yeni bir sayfa daha yazılıyor. Ve havacılık tarihinde altın bir sayfayı bu havalimanıyla tarih sayfalarına eklemiş oluyoruz. Hayırlı olsun. Buradan faydalanan insanların, yolculuk yapacak olan tüm insanların mutlu olması, işlemlerini kolay yapması için her türlü tesis düşünüldü. İhtiyaçları giderecek tedbirler alındı. Güvenliğinden tutun, zamanlarını en iyi şekilde, en rahat şekilde kullanmaları için, havalimanına girişten uçağa bininceye kadar, gelen yolcularımızın uçaktan inişinden havaalanından çıkıncaya, hatta evlerine ulaşıncaya kadar gerekli her türlü tedbirler alınmıştır. Burada mekanlar büyük ve rahattır, ferahtır. İnsanların hareket kabiliyetini ve hızını artırmak için her türlü otomasyon sistemleri, güvenlik sistemleri tesis edilmiştir."

Gelen yolculara hizmet verecek olan personelin de eğitildiğini vurgulayan Bakan Turhan, "Bugün burada beni üç kişi karşıladı. Biletimi kesmiş, hazırlamışlar. Gelecek olanların bileti hazır bir şekilde bekleyecek ve buradan check-in yaptırdıktan sonra zamanları yoksa en kısa zamanda uçağa ulaşabilecekler. Zamanları varsa mutlu olabilecekleri alışveriş merkezlerinde oturup, çay kahve içebilecekleri kafelerde, dinlenme yerlerinde hatta sanat alanlarında, sergi alanlarında geçirme imkanını bulabilecekler." diye konuştu.