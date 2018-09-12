Yeni Havalimanı'nın ismi ne olacak? İGA'dan açıklama geldi

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nın adı ile ilgili tartışmalara ilişkin, “İsim konusu, yönetim kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ve ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek.” dedi.
Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında, Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmasına ilişkin Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT) süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Samsunlu, havalimanının adı ile ilgili tartışmalara ilişkin, “İsim konusu, yönetim kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ve ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek.” ifadesini kullandı.
Havalimanını 29 Ekim’de açmak için çalışmaların tüm hızıyla, plan ve programa uygun olarak devam ettiğini bildiren Samsunlu, "İstanbul Yeni Havalimanı’na yapılacak taşınma bugüne kadar dünyada yapılan en büyük havalimanı taşınması olacak. Dünyada 45 kilometre uzaklığa taşınmış başka bir havalimanı yok. Yeni havalimanına gerçekleşecek taşınma süreci ile ilgili 2016 yılından bu yana çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Geldiğimiz aşamada operasyona hazırlık sürecinde başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere hava yolları, yer hizmetleri ve diğer paydaşlarımıza havalimanına alışabilmeleri için verdiğimiz eğitimleri tamamladık.” şeklinde konuştu.
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Kadri Samsunlu, ORAT projesinde, Kopenhag ve Incheon Uluslararası Havalimanı’ndan Kasım 2016’dan bu yana danışmanlık alındığını belirterek, hepsi havalimanı, hava yolu ve handling gibi havacılık deneyimine sahip ORAT ekibinde 8 danışman, 60 kişilik ekip ve 100 operasyon personelinin görev yaptığını anlattı.
Samsunlu, “Türkiye’nin büyüme potansiyelini ve gücünü yansıtan, havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak bir havalimanına geçiş yapılacak. İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma sürecimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle ORAT’taki ilk bölüm operasyona hazırlık kısmında çok ciddi ilerleme sağladık. Önümüzdeki bir ay içerisinde 3 büyük deneme yapacağız. 102 farklı konu ve olay üzerinden senaryolarımıza çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. AA
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