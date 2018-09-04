Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi için teklifler verildi

İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün düzenlenen ihaleye Altur Turizm ve Havaş birlikte ve Platform Turizm teklif verdi.
En pahalı hat en uzak ilçe Pendik'ten
Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak.İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.
Otobüs hatlarının detayları ise şöyle;
Hat adı-Mesafe(tek yön)-Sefer sıklığı-Yolculuk ücreti-Araç sayısı
1.Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç
2.Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç
3.Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç
4.Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç
5.Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç
6.Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç
7.Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç
8.Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç
9.Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç
10.Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç
11.Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç
12.Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç
13.Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç
14.Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç
15.Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç
16.Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç
17.Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç
18.Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç
100 adeti en az 46 koltuklu olacak
İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak.Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek.İlk defa sisteme katılırken, araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş Euro 6 egzoz emisyona sahip araçlar olacak.Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.
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