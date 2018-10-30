FİNANS

Yeni havalimanın ismi internette 16 yıl önce alınmış

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2018 09:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını İstanbul Havalimanı / İstanbul Airport olarak açıkladığı Yeni Havalimanı’nın alan adının “com.tr”si 2.5 ay, “com” uzantılısı ise 16 yıl önce alınmış.

İlk fazı törenle açılan yeni havalimanının adı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanının adının İstanbul Havalimanı olduğunu açıkladı. Açılıştan önce yeni havalimanının girişine 'İstanbul Havalimanı' (İstanbul Airport) yazılı tabela takılmıştı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre İstanbul Havalimanı’nın adı için bir süredir yaşanan ‘domain (alan adı) kapma çılgınlığı’ da yeni bir boyuta taşındı. Hatırlanacağı üzere İstanbul Yeni Havalimanı için henüz açılmadan olası hemen hemen tüm alan adları stokları tükenmişti.

Şu ana kadar öne çıkan "İstanbul Büyük Havalimanı, Hezarfen Ahmet Çelebi, Abdülhamit Han, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fatih Sultan Mehmet…” gibi isimlerin alan adları satın alınmıştı. Domain’i kayıt ettirilen isimlerden biri de bugün resmi tabelası ortaya çıkan “İstanbul Havalimanı / İstanbul Airport” idi.

COM.TR'Sİ 2.5 AY ÖNCE TESCİL ETTİRİLMİŞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) “Site Bilgileri Sorgulama” servisine göre “istanbulairport.com.tr” alan adı, Türkiye üzerinden 17 Ağustos 2018 tarihinde tescil ettirildi. 16 Ağustos 2019 tarihine kadar tescilli olan bu alan adının kayıt ettiren kurum ise adının gizli tutulmasını tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanı ı İstanbul Havalimanı / İstanbul Airport

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
baska isinizmi yok be
acaba kimler aldı
yaaaa demek öyleeee
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