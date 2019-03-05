Yeni iş kuran gençlere 3 yıl süreyle vergi istisnası ve prim desteği

Bu imkandan ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti oluşturulan, mükellefiyet başlangıcı itibarıyla 29 yaşını doldurmamış, tam mükellef gerçek kişiler yararlanabiliyor. Genç girişimciler, beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnayı kullanabiliyor. Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemiyle sınırlı tutuluyor. Yeni bir faaliyete başlanılması teşvik süresini uzatmıyor.

AA muhabirinin, Gelir İdaresi Başkanlığının "Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki" kitapçığından yaptığı derlemeye göre, yeni iş kuran gençlerin teşvik edilmesi amacıyla vergi ve prim desteği sağlanıyor.

İstisnadan yararlanacakların kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması isteniyor. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olanlar bu destekten yararlanamıyor.

ÖLÜM VEYA DEVİR DURUMUNDA UYULACAK KRİTERLER

Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla teşvikten 3 vergilendirme dönemi boyunca yararlanabilecek.

Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde ise işletmenin devralındığı kişinin eş veya 3'üncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekiyor. Mükelleflerin mevcut bir işletmeye sonradan ortak olmaları durumunda, diğer tüm şartları taşısalar dahi vergi teşvikinden yararlanmaları söz konusu olamıyor.

Vergi teşvikinden yararlanan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla teşvikten yararlanılacak. Faaliyet terk edildikten sonra teşvik kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından, bu teşvikten yararlanılması söz konusu olmayacak.