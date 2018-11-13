FİNANS

Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.11.2018 09:46 | Son Güncelleme

Borçlarını ödeyemeyip vadeye yaymaya çalışan birçok şirket konkordatoya gitmek zorunda kalıyor. Piyasada artan talebi gören, şirketlere danışmanlık yapan hukuk firmaları hizmet listesine konkordato kategorisini de ekledi.

Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

Mali yapıları bozulduğu için borçlarını ödeyemeyip konkordatoya gitmek zorunda kalan birçok şirket bunun için belirli prosedürleri yerine getirmek ve danışmanlık hizmeti almak zorunda kalıyor. Piyasada artan talebi gören bazı hukuk firmaları da bu alanda 'tam paket' danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Dünya gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre, konkordato talep eden firmaların borçlarına göre aylık 2 bin ile 8 bin TL arasında değişen hizmet bedeli alınıyor. Toplamda 23 ay süren bir konkordato işleminin danışmanlık ücreti de 184 bin TL'yi bulabiliyor.

Danışmanlık şirketleri sadece konkordato başvurusu yapılması ve dosyanın duruşmalarının takibi değil aynı zamanda sürecin hukuki ve mali her aşamasının sonuna kadar takibini gerçekleştiriyor. Hatta alacaklılarla tek tek görüşüp, pazarlık bile yapıyorlar.

GİZLİLİK ANLAŞMASI İMZALANIYOR

Danışmanlık hizmetlerinin nasıl işlediğini Dünya gazetesine anlatan Avukat Ali Oyanık, "Öncelikle şirketin mali analizini çıkarmaya yardımcı tüm evraklar, mali tablolar üzerinde inceleme yaparak borçlarını ve borçluları tespit ediliyor. Burada gizlilik esası var. Gizlilik anlaşması imzalanıyor. Sonra çözümlere bakılıyor, şirket ya da kişi isterse başvuru dosyası hazırlıyoruz" dedi.

Oyanık, "Konkordato toplamda 23 aylık bir süreç. Bu şirketin 23 ayda bütün borçlarını ödemesi anlamına gelmiyor. Borçlar vadelerine göre ödeniyor. Biz bu 23 aylık süreçte şirketin iyileşebileceğine dair verileri, çözümleri ana proje haline getirip, geçici komiserle paylaşıyoruz o da raporunu mahkeme ile paylaşıyor" açıklamasını yaptı.

Konkordato işlemlerinin kendisinin başlı başına masraflı olduğunu vurgulayan Oyanık, borcun büyüklüğüne göre işlem masraflarının 250 bin lirayı bulabildiğini hatırlatarak, kendilerinin danışmanlık ücreti olarak 2 bin TL ila 8 bin TL arasında ücret aldıklarını kaydetti.

SAHTE DANIŞMANLAR İÇİN UYARI

Danışmanlık alanı henüz çok yeni olduğu için avukatlık firmaları, sahte danışmanlık hizmetleri konusunda uyarıyor. Frmaların, danışmanlık firmalarına bilgilerini vermeden önce gizlilik anlaşması imzalamaları gerektiğinin de altı çiziliyor.

PARTNERMilattan önce 6000'e ait kedi mumyaları bulunduMilattan önce 6000'e ait kedi mumyaları bulundu
5 yıllık faiz 5 ayın dibinde 5 yıllık faiz 5 ayın dibinde
SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacakSGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konkordato borç şirket

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'

'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Türkiye'den dudak uçuklatan rakam! En çok para bakın hangi illerde bulunuyor

Türkiye'den dudak uçuklatan rakam! En çok para bakın hangi illerde bulunuyor

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim

Balık fiyatları düştü, esnaf ve müşteri mutlu

Balık fiyatları düştü, esnaf ve müşteri mutlu

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Avokadonun tanesi 10 liradan 3 liraya düştü

Avokadonun tanesi 10 liradan 3 liraya düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.