Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

Mali yapıları bozulduğu için borçlarını ödeyemeyip konkordatoya gitmek zorunda kalan birçok şirket bunun için belirli prosedürleri yerine getirmek ve danışmanlık hizmeti almak zorunda kalıyor. Piyasada artan talebi gören bazı hukuk firmaları da bu alanda 'tam paket' danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Dünya gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre, konkordato talep eden firmaların borçlarına göre aylık 2 bin ile 8 bin TL arasında değişen hizmet bedeli alınıyor. Toplamda 23 ay süren bir konkordato işleminin danışmanlık ücreti de 184 bin TL'yi bulabiliyor.

Danışmanlık şirketleri sadece konkordato başvurusu yapılması ve dosyanın duruşmalarının takibi değil aynı zamanda sürecin hukuki ve mali her aşamasının sonuna kadar takibini gerçekleştiriyor. Hatta alacaklılarla tek tek görüşüp, pazarlık bile yapıyorlar.

GİZLİLİK ANLAŞMASI İMZALANIYOR

Danışmanlık hizmetlerinin nasıl işlediğini Dünya gazetesine anlatan Avukat Ali Oyanık, "Öncelikle şirketin mali analizini çıkarmaya yardımcı tüm evraklar, mali tablolar üzerinde inceleme yaparak borçlarını ve borçluları tespit ediliyor. Burada gizlilik esası var. Gizlilik anlaşması imzalanıyor. Sonra çözümlere bakılıyor, şirket ya da kişi isterse başvuru dosyası hazırlıyoruz" dedi.