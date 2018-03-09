Yeni metro hattı için düğmeye basıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), İstanbul’da 70 kilometrelik yeni bir hat için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

İHALE 26 MART'TA

Habertürk'ten Şengül Kırmızıtaş'ın haberine göre İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İstanbul Geneli 70 kilometrelik raylı sistem hattının danışmanlık hizmeti işini 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 11:00’da ihaleye çıkacak. Danışmanlık hizmeti işinin işe başlama tarihinden itibaren 500 günde tamamlanması planlanıyor.

İPTAL ETMİŞTİ

İBB, 2017 yılı içinde ihaleleri yapılan Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının ihalelerini Ocak ayının başında iptal ettiğini duyurmuştu.

70 KM'LİK YENİ HAT

Bunun ardından 60 kilometrelik yeni hattı Ocak’ta ihaleye çıkaran İBB, buna 70 kilometrelik yeni hattı daha ekledi. 26 Mart’ta yapılacak olan ihale ile start alacak olan 70 kilometrelik hattın güzergahının ne olacağının ise önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.