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  4. Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor

Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Mobilya sektörü yenilikçi teknolojik ürünler ile gençlerin sevdiği, yaşlıların rahat ettiği tasarımlara odaklanıyor.Yeni nesil teknolojik mobilya tasarımları İstanbul Mobilya Show’da sergilendi.

Mobilya sektörü yenilikçi teknolojik ürünler ile gençlerin sevdiği, yaşlıların rahat ettiği tasarımlara odaklanıyor.

Yeni nesil teknolojik mobilya tasarımları İstanbul Mobilya Show’da sergilendi. 2020 yılında trendleri arasında mavi, mobilyalarda en çok kullanılan renk olarak dikkat çekiyor. Özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde kullanılan soğutucu kumaştan yapılan yatak da ilgi odağı oldu. Düzenlenen fuarda yaz mevsiminde rahat uykuyu sağlamak amacıyla üretilen soğutucu etkili yataklar dışında kendinden hoparlörlü koltuk takımları ve tasarım açısından pratik ve kolay kullanım sunan mobilyalar dikkat çekti.

Fuarda yenilikçi mobilya konseptlerini sergileyen firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, sektörün 2019 yılını beklenenin altında kapattığını ancak yeni yılda pozitif ivme almasını öngördüğünü söyledi. Doğan, yaptığı açıklamada 2019 yılında sektörde istedikleri büyümeyi sağlayamadıklarını vurgulayarak, "Tek haneli de olsa bir küçülme bekliyoruz. Ancak 2020 yılından çok umutluyuz. Özellikle mobilya sektöründeki KDV indirimi yüzde 8’e indirilmesi bizi çok mutlu etti. Türkiye mobilya sektöründe haksız rekabetin çok fazla oluyordu. Böylece bu durumun önlenmesi daha kolay olacak. Bu sebeple daha fazla bir büyüme bekliyoruz. Aynı zamanda ihracattaki büyümemiz de artacak" diye konuştu.

Firmanın İcra Kurulu Başkanı İsmail Doğan da, mobilyada yaptıkları bütün ürünlerde dünya trendlerini çok yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Dünya trendleriyle beraber nerelerde yenilik oluşturabiliriz. Genç nesillere ve yaşlanan nüfusa yardım ediyoruz. Hayatlarını kolaylaştıran ürünler yapıyoruz. Tasarım ekibimiz bu yönde etkili çalışmalar ortaya koydu. Örneğin yaz aylarında daha rahat uyumayı sağlayan bir yatak bulunuyor. Sıcak mevsimlere sahip ülkelerde genellikle bu tür yataklar uygun. Çok kullanışlı ve rahat koltuklar tasarladık. İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak ürünler tasarlamaya çalışıyoruz. 2020 yılının trend renklerinden olan mavi rengi öne çıkıyor. Bizde yeni ürünlerimizde kullanıyoruz. Teknolojik ürünlere de oldukça önem veriyoruz" dedi.

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