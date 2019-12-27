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  4. Yeni nesil televizyon platformu TV+ 15 milyon indirmeye ulaştı

Yeni nesil televizyon platformu TV+ 15 milyon indirmeye ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 12:23 | Son Güncelleme

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu: - "Üstün teknolojik altyapımızı çocuklara yönelik yapımlarla, sporun dinamizmiyle, dizilerin heyecanıyla, filmlerin duygularıyla destekledik. Özel içeriklerle fark yaratmaya başladık"

İSTANBUL (AA) - Mobil televizyon izleme platformu TV+, 2019 yılında 1,5 milyar saat izlenmeye ulaştı.

Turkcell açıklamasına göre, "Sen Nereye TV Oraya" sloganıyla faaliyet gösteren platform TV+, zengin içeriğiyle her yaştan izleyiciye hitap etti. Platformda en çok çocuklara yönelik diziler izlenirken, filmlerde de komedi türü tercih edildi.

2019'da 15 milyon indirmeye ve 1,5 milyar saat izlenmeye ulaşan TV+'ı, kişi başına düşen dakikaya göre en çok izleyen iller İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Adana, Bursa, Mersin, Gaziantep, Aydın ve İstanbul oldu.

Beşinci yılını tamamlayan TV+ 2019’da ulusal ve yerel kanal seçkisini, HD ve UHD formatta yayın yapan kanal sayısını artırdı ve 4 adet UHD kanal sayısı ile öne çıktı. Ayrıca TV+’ta 93 HD, 4 4K olmak üzere kanal sayısı 156’ya ulaştı.

Binlerce film, dizi, belgesel ve çocuk filmini seyirciyle buluşturan platform, spor içerikleriyle de öne çıktı. Futbolda dünyanın en prestijli liglerinden İngiltere Premier Ligi ve Alman ligi Bundesliga; basketbolda NBA’in yanı sıra Formula 1 ve MotoGP gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayan TV+, dünyanın bir numaralı tenis turnuvası Wimbledon ve Roland Garros’u, 4K kalitesi ile seyirciyle buluşturdu.

Wild District, Victor Lessard, Beyond Appereances, The Son gibi dünyanın merakla takip ettiği diziler sadece TV+ Özel kapsamında yayınlandı. Büyük ilgiyle takip edilen bir diğer dizi olan Taboo da TV+ içeriklerine eklendi.

Dünyada bilinmeyen hayatları, görülmedik yerleri konu alan TV+ özel yapımı belgesel "Saklı Dünyalar" serisi de 2019'da seyirciyle buluşan bir diğer özel içerik oldu. Ayrıca Türkiye’de sadece TV+’ta yer alan, dünyaca ünlü dönem dizilerine yer veren Epic Drama kanalı aracılığıyla Helen Hunt ve Sean Bean’in oynadığı, 2. Dünya Savaşı sırasında, cephenin gerisinde yer alan insanların sıra dışı yaşam öykülerine odaklanan, etkileyici drama Yanan Dünya – World on Fire ilk ve sadece TV+’ta yayınlandı.

Captain Marvel, Avengers: Endgame, Toy Story 4, The Lion King, Lego Movie 2, Batman: Hush gibi ses getiren ve Hollywood’un gişe rekortmeni filmleri, beyazperde gösteriminin hemen ardından ilk kez TV+'ta izlendi. Tüm bunların yanı sıra Türkiye sinemasının son dönem en dikkat çeken ve sevilen filmleri de bu yıl TV+’taki yerini aldı.

- "2020’de bundan daha iyisini yapacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, TV+ olarak mobil uygulamada liderliğin güçlenerek devam ettiği bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üstün teknolojik altyapımızı çocuklara yönelik yapımlarla, sporun dinamizmiyle, dizilerin heyecanıyla, filmlerin duygularıyla destekledik. Özel içeriklerle fark yaratmaya başladık. Seyircimizin dokusuna uygun yapımlarla izlenirliğimizi ve bilinirliğimizi artırdık.Sponsorluklarımızla sanatın ve sinemanın yanında olduğumuzu gösterdik. Ayrıca engellilere yönelik uygulamalarımızla herkesin bu keyfe ulaşması için çalıştık. Fırsat eşitliği yolunda önemli mesafe kat ettik. 2020’de bütün bu saydıklarımızı ve daha fazlasını yaparak global bir marka olma yolunda yürüyeceğiz."

TV+, 2019’da ilk kez yayına aldığı dizilerin yeni sezonlarını seyirciyle buluşturmaya devam edecek. Büyük ilgi gören The Son'ın ikinci sezonu ocak ayı sonuna doğru yayınlanmaya başlayacak. Victor Lessard’ın ikinci sezonu da yılın ilk aylarında seyirciyle buluşacak. TV+ Özel belgesel içeriği Saklı Dünyalar ise Manila isimli dördüncü bölümüyle yayınlanacak.Supernatural ise TV+’ta yayınlanacak diziler arasında bulunuyor. Bilimkurgu, dram dizisi Project Blue Book da bu yılın merak eden yapımlarından biri olarak TV+’taki yerini alacak. Çocukların da eğlenceli yapımları izleyebildiği TV+, bu yıl Kukuli ve Planet Cosmo’yu çocuklarla buluşturacak.

- Sinema festivallerine sponsor desteği

Türkiye’nin prestijli sinema festivallerine sponsor olarak kültür sanata katkısını gösteren TV+; 55. Antalya Film Festivali, Malatya Uluslararası Film Festivali ve İKSV’nin düzenlediği Filmekimi’nin resmi sponsorluğunu üstlendi.

TV+ sponsorlukların yanı sıra kendi ismiyle organize ettiği sinema etkinlikleriyle de sinemaseverlerin hayatında yerini aldı. Bir gelenek haline gelen Bomontiada’da TV+ ile Açık Havada Başka Sinema Günleri, dünyaca ünlü bağımsız filmler sinemaseverlerle buluştu.TV+ ile Sıra Dışı Sinema etkinliği ise sinema deneyimini bir adım öteye taşındı. Görselliğiyle büyüleyen yapımlar, o filmin dokusuna uygun olan İstanbul’un tarihi mekanlarına taşındı ve izleyiciler unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Tüm bu etkinliklerde gösterimi yapılan filmler, görme engelli misafirler için sesli betimleme seçeneği ile sunuldu.

Sinemayı seven herkese bu zevki yaşatmayı ve onlara eşit şartları sunmayı amaçlayan TV+, engelli kullanıcıları için Engelleri Aşan Filmler Projesi’ni geliştirdi. Filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri eklenerek engelli izleyicilerin de TV+’ın zengin içeriğinden faydalanmaları sağlandı. 555’inci kanalda yayını süren ve büyük ilgi gören Engelleri Aşan Filmler kategorisinde 25’in üzerinde film bulunuyor ve çeşitlilik her geçen gün genişlemeye devam ediyor.

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