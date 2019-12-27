Yeni nesil televizyon platformu TV+ 15 milyon indirmeye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Mobil televizyon izleme platformu TV+, 2019 yılında 1,5 milyar saat izlenmeye ulaştı.

Turkcell açıklamasına göre, "Sen Nereye TV Oraya" sloganıyla faaliyet gösteren platform TV+, zengin içeriğiyle her yaştan izleyiciye hitap etti. Platformda en çok çocuklara yönelik diziler izlenirken, filmlerde de komedi türü tercih edildi.

2019'da 15 milyon indirmeye ve 1,5 milyar saat izlenmeye ulaşan TV+'ı, kişi başına düşen dakikaya göre en çok izleyen iller İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Adana, Bursa, Mersin, Gaziantep, Aydın ve İstanbul oldu.

Beşinci yılını tamamlayan TV+ 2019’da ulusal ve yerel kanal seçkisini, HD ve UHD formatta yayın yapan kanal sayısını artırdı ve 4 adet UHD kanal sayısı ile öne çıktı. Ayrıca TV+’ta 93 HD, 4 4K olmak üzere kanal sayısı 156’ya ulaştı.

Binlerce film, dizi, belgesel ve çocuk filmini seyirciyle buluşturan platform, spor içerikleriyle de öne çıktı. Futbolda dünyanın en prestijli liglerinden İngiltere Premier Ligi ve Alman ligi Bundesliga; basketbolda NBA’in yanı sıra Formula 1 ve MotoGP gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayan TV+, dünyanın bir numaralı tenis turnuvası Wimbledon ve Roland Garros’u, 4K kalitesi ile seyirciyle buluşturdu.