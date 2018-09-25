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Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

Yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte sıfır araç fiyatları 3 bin ila 13 bin lira arasında düştü. Ancak geçen ocak ayındaki ÖTV düzenlemesi ve markaların kurdan kaynaklı zamları nedeniyle 8 ayda yüzde 70 artan fiyatlar, bahar havasının etkisini azalttı. 8 ay önce 53 bin lira olan en ucuz aracın fiyatı 90 bine çıktı. Son düzenlemeyle bu rakam üzerinden etiket 3 bin lira geri çekilmiş oldu.

Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

Otomobil sektörü dün sabaha iyi bir haberle uyandı. Gittikçe ağırlaşan vergi yükü ve zamlar sıfır otomobil sahibi olmayı daha zor hale getirdi. Bu yüzden hükümet otomobilde vergi yükünü azalttı. Yeni düzenlemeyle birlikte otomobil fiyatlarında yaklaşık 3 ila 13 bin lira arasında vergi indirimine gidildi. En son Ocak 2018'de değişen özel tüketim vergisi (ÖTV) sorasında adeta son sürat hızlanan otomobil fiyatları akıllara geldi.

En ucuz otomobilin fiyatında bile Ocak-Eylül 2018 arasında neredeyse yüzde 70'lik bir fiyat artışı söz konusu oldu. Yani bu rakama göre, 53 bin liralık bir otomobilin fiyatı, son düzenlemeden önce 90 bin lirayı aştı. Birçok modelde ise ortalama fiyat artışları yüzde 50 ila 80 arasında gerçekleşti. Fiyatlar bu denli yükselmişken, yeni düzenlemenin pazarı pek de etkilemeyeceği düşünülüyor. Öte yandan şimdi de ikinci adımı otomotiv distribütörlerinin yapması bekleniyor. Yeni yasa ile birlikte oranlar şöyle: Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti de 80 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. Bu grupta ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 50 olarak belirlendi. Matrahı 120 bin liradan fazla olanlarda ise ÖTV oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.

Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 57 bin liradan 85 bin liraya, üst limiti 91 bin liradan 135 bin liraya yükseltildi. Motor silindir hacmi 1800-2000 cc arasında olan binek otomobillerde ÖTV matrahı 114 bin liradan 170 bin liraya çıkarılırken, vergi oranı yüzde 100 ve yüzde 110 olarak uygulanacak. Motor sindir hacmi 2000 cc'yi geçen binek otomobillerde elektrik motoru 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2500 cc'yi geçmeyenlerde de ÖTV matrahı 114 bin liradan 170 bin liraya çıkarıldı.

FİYATLAR 3 İLA 13 BİN LİRA ARASI DÜŞTÜ

Karar'dan Ali Yıldırım'ın haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte alt segment bir otomobilin baz fiyatı 55 bin 900 lira iken, KDV'si 10 bin 062 oluyor. Bu segmentin ÖTV kısmında ise 2 bin 975 liralık bir indirimle 25 bin 155 liraya iniyor. Böylece 93 bin 912 liralık otomobilin fiyatı, 91 bin liraya kadar indi. Orta segmentten ise bu oran biraz daha yüksek. 144 bin liralık bir otomobilin fiyatı, yaklaşık 8 bin lira düşerek, 136 bin liraya geriledi. Daha lükslerde ise 262 bin liralık araçta, 11 bin lira indirim yapılıyor ve bu fiyat 250 bine kadar düşüyor.

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otomobil ÖTV zam ÖTV düzenlemesi

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