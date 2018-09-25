Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

Otomobil sektörü dün sabaha iyi bir haberle uyandı. Gittikçe ağırlaşan vergi yükü ve zamlar sıfır otomobil sahibi olmayı daha zor hale getirdi. Bu yüzden hükümet otomobilde vergi yükünü azalttı. Yeni düzenlemeyle birlikte otomobil fiyatlarında yaklaşık 3 ila 13 bin lira arasında vergi indirimine gidildi. En son Ocak 2018'de değişen özel tüketim vergisi (ÖTV) sorasında adeta son sürat hızlanan otomobil fiyatları akıllara geldi.

En ucuz otomobilin fiyatında bile Ocak-Eylül 2018 arasında neredeyse yüzde 70'lik bir fiyat artışı söz konusu oldu. Yani bu rakama göre, 53 bin liralık bir otomobilin fiyatı, son düzenlemeden önce 90 bin lirayı aştı. Birçok modelde ise ortalama fiyat artışları yüzde 50 ila 80 arasında gerçekleşti. Fiyatlar bu denli yükselmişken, yeni düzenlemenin pazarı pek de etkilemeyeceği düşünülüyor. Öte yandan şimdi de ikinci adımı otomotiv distribütörlerinin yapması bekleniyor. Yeni yasa ile birlikte oranlar şöyle: Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti de 80 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. Bu grupta ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 50 olarak belirlendi. Matrahı 120 bin liradan fazla olanlarda ise ÖTV oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.