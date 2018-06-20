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Yeni pasaportlara Antalya'dan 2 fotoğraf

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

Yeni pasaportlarda yer alan 20 fotoğraftan 2'si, Antalya'dan seçildi. Yivli Minare ve Alanya Kalesi görselleri, yeni pasaportlarda kullanıldı.

Yeni pasaportlara Antalya'dan 2 fotoğraf

İçişleri Bakanlığı'nın dağıtımına 2 Nisan 2018 tarihinde başlanılan ikinci nesil e-pasaportların uzun süredir devam eden tasarımlarında, Türkiye'den çeşitli turizm merkezlerine ait 20 fotoğraf karesi kullanıldı.

Bu 20 fotoğraftan 2'si ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle Antalya'dan seçildi. Yivli Minare ve Alanya Kalesi görselleri, yeni pasaportlarda kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili verilen bilgede, yeni pasaportların polikarbon malzemeden imal edildiği, mevcut pasaportlara göre daha güvenli, daha dayanıklı ve uzun ömürlü olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği Vize Serbestliği kıstaslarından Yüksek Güvenlik Unsuru (Genişletilmiş Erişim Kontrolü - EAC) özelliğini de destekleyen yeni pasaportların, sahteciliğe karşı daha güvenlikli olduğu, ülkemizin tarihi ve turistik yerlerinin imajlarının yer aldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
pasaport yeni antalya

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