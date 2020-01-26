Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor

Renault Grubu'nun en çok satan global modeli Clio'nun yenilenen versiyonunun basın lansmanı yoğun katılımla Antakya'da gerçekleştirildi. "Onun adı Clio" ve "Bugüne kadarki en iyi Clio" sloganlarıyla tanıtılan yeni nesil Clio, Türkiye'de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin TL ile 159 bin 400 TL arasında değişen fiyatlarla 12 Şubat'ta satışa çıkacak. Mercan Turuncu ve Demir Mavi, Yeni Clio’nun lansman renkleri arasında yer alıyor. Mercan Turuncu ve Boğaz Mavisi ilk kez yeni Clio'da kullanılan renkler olarak öne çıkıyor. Ayrıca online satış ile 300 müşteri, yeni Clio'yu pazara sunulmadan önce ön siparişle özel fırsatlarla satın alma ayrıcalığına sahip olurken, bu müşterilere 10 bin TL değerindeki "R.S. Line" opsiyonu da hediye edilecek. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, toplantıda yaptığı konuşmada, B segmentinin toplam pazardan aldığı yüzde 25 pay ile Türkiye’nin 2'nci büyük segmenti olduğunu, B-HB alt segmentinin ise yüzde 13,5 pay ile 3'üncü büyük alt segmenti olma özelliği taşıdığını dile getirdi.

Çağdaş, "Clio, B-HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Türkiye'nin en çok satılan 2'nci modeli olan Clio'nun 5'inci nesli olan yeni Clio'yu müşterilerimizle buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio'nun Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürecektir. 'Clio'ların en iyisi' yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Clio modelinin bugüne kadar globalde yaklaşık 15 milyon adet satıldığını anımsatan Çağdaş, "Türkiye'de ise 1995 yılından beri 300 bin adet satan, kendi segmentinde yaklaşık bizi yüzde 46'lık bir pazar payına taşıyan bir üründen bahsediyoruz. Biz liderliğimizi devam ettireceğiz bu sektörde ve her konuda yaptığımız gibi işin adını baştan koyacağız." diye konuştu.

"İVMELENMENİN 2020 YILINDA DA DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Berk Çağdaş, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Türkiye otomotiv pazarına ilişkin soruyu yanıtlayan Çağdaş, şunları söyledi: "Geçen 3-4 yılda çok değişkenlik gösteren ve adetler anlamında oldukça volatil bir pazar vardı. Dolayısıyla Türkiye'deki araç parkının yaşı, özellikle perakende talepteki beklentiler ve ertelenmiş bir talep miktarı, özellikle filo ve kurumsal müşterilerde henüz yenilenmemiş araç parkının büyüklüğü gibi unsurları dikkate alarak ve daha temkinli yaklaşarak 550-600 bin civarında bir pazar beklentisiyle bütçelerimizi yaptık. 2020'nin geneli itibariyle beklentilerimiz 2019'a göre daha olumlu. 2019'da 400 bin adet bir pazar beklentisiyle çıkmış, akabinde haziran-temmuz sonu itibariyle yaklaşık 315 binlere falan düşürmüştük tahminimizi. Dolayısıyla bu, bizim iç düzeneklerimizde de bizi biraz temkinli olmaya itti." Yılın ikinci yarısında ise özellikle hurda, ÖTV ve kamu bankalarının faiz kampanyalarının talep tarafında ciddi anlamda bir tetikleme yaptığına dikkati çeken Çağdaş, "Şimdi faizlerdeki düşüş trendi devam ediyor, kurdaki salınım daha az. Bu anlamda bu kalkışın, ivmelenmenin biraz hız keserek de olsa 2020 yılında devam edeceği düşünüyoruz. Gerekli hesaplamaları yaptığımızda bu yaklaşık yaklaşık 500-600 bin pazar seviyesine getireceğini gösteriyor. 2020 yılı için 2019'un başında olduğumuz gibi karamsar değiliz." ifadelerini kullandı.

"YENİ CLIO'DA YERLİLİK ORANI YÜZDE 55 SEVİYESİNDE"



Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur ise B-HB segmentinde rekabetin çok yüksek olduğunu belirterek, "Burada 21 model var ama 2019'da neredeyse satılan her 2 araçtan birisi Clio oldu. En yakın rakibimizin 4 katı kadar satış yaptık B-HB segmentinde. Yeni Clio'nun öne çıkan özelliği, tasarımın ana hatlarını koruyarak ve şu ana kadarki en iyi Clio'yu sunuyoruz. Artık Clio çok daha olgun, çok daha güçlü." diye konuştu. Timur, sorulan soru üzerine yeni Clio'da yerlilik oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu ve satışların, yüzde 75 yeni, yüzde 25 de eski Clio olarak devam edeceğini dile getirdi. Yeni Clio ile segment payını artırmak istediklerini vurgulayan Timur, bu noktada eski Clio'nun gücünden de faydalanacaklarını bildirdi. Dizel motorda otomatik vites seçeneğinin olmamasını değerlendiren Timur, şunları söyledi: "Hibrit motorlarımızın gerçekten toplam satın alma maliyeti olarak çok avantajlı olduğundan dolayı özellikle filo pazarında dizel versiyonların yerine geçeceğine inanıyoruz. Özellikle norm değişiklerinden sonra dizeldeki standartları tutturmak için birçok partikül filtresi ve ek ekipman koymak gerekiyor motorlara. Bu da dizel motorların maliyetini çok artırıyor. Zaten dizelle benzin arasında pompa fiyatlarında çok bir fark kalmadı. Yeni nesil turbo benzinli motorlarımız gayet verimli motorlar. B segmentindeki müşterinin çok fazla kilometre yapması lazım ki dizel başa baş noktaya gelsin. Dolayısıyla stratejiyi artık benzinliye koyduk ama hala filo pazarında düz vitesimizle dizel talep eden müşterilere cevap vermeye çalışacağız. Ayrıca Türkiye'de üretilen hibrit motorun lansmanı da 2'inci yarı yıl olarak planlanıyor."

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ



Öte yandan, toplantıda verilen bilgilere göre, yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu, yüksek teknolojileri ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadarki "en iyi Clio" olarak öne çıkıyor. Türkiye'de en çok satılan modeller listesinde 2'nci sırada yer alan Clio, yeni neslinde tasarım genetiğini korurken daha kaslı ve dinamik bir görünüme kavuştu. Yeni Clio’nun tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm kazandıran ayrıntılar modelin aerodinamik performansını artırırken daha iyi ses yalıtımına da katkıda bulunuyor. İttifak tarafından geliştirilen yeni CMF-B platform sayesinde segmentinde iç hacim ve konforda da önemli bir ayrıcalık sunuyor. Yeni Clio’nun iç mekanında ise daha güçlü bir teknolojik donanım ve yeni bir tasarım dikkati çekiyor. 9,3 inçlik dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi, auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni B-HB segmentinde ilk kez Renault Clio ile birlikte pazara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca yeni Clio’nun 391 litre hacimli (dizel versiyonlarda 366 litre) bagajı segmentinin en iyisi olarak öne çıkıyor.