Yeni Renault Clio'ya NCAP'tan "En Güvenli Süpermini" unvanı

İSTANBUL (AA) - Yeni Renault Clio, Euro NCAP tarafından 2019'da test edilen otomobiller arasında "En Güvenli Süpermini" seçildi.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu'nun en çok satan modeli Yeni Clio, 2019 yılı ortasında Euro NCAP testlerinden en yüksek puan olan 5 yıldızın sahibi olmuştu.

Yeni platform CMF-B'yi kullanan Yeni Clio, optimize edilmiş karoserisi, yolcuların tamamına optimum destek sağlayan geliştirilmiş koltuk yapısı ve aktif gergili, yük sınırlayıcıları emniyet kemerleri ile öne çıkıyor.

Renault tarafından desteklenen Fix4sure teknolojisi, mükemmel yolcu güvenliği sağlıyor ve kaymaya bağlı yaralanmaları önlüyor. Yeni Clio, özellikleriyle Euro NCAP tarafından geçen yıl test edilen otomobiller arasında "En Güvenli Süpermini" unvanına layık görüldü.

Ayrıca Yeni Clio’nun iç mekanı sayesinde, ön ve arka sıraya her tip çocuk koltuğu isofix ve I-size sistemiyle yerleştirilebiliyor. Yandan darbelerde ise arka yolcular için geliştirilmiş kafa koruması sağlanıyor.