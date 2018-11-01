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Yeni sigara paketleri böyle olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.11.2018 16:31 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı yetkilileri torba yasada öngörülen kriterler çerçevesinde hazırladıkları sigara paket örneklerini komisyona getirdi. Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’larda değişiklik yapan teklife göre televizyonda yayınlanan program, filmler, dizi, müzik klipleri, reklam ve tanıtım filmlerinin yanı sıra artık sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda da tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

Yeni sigara paketleri böyle olacak

AK Parti'nin tütün mamulleriyle ilgili yasakların kapsamını genişleten, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hüküm de içeren torba yasa teklifinin TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşmeleri başladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in de hazır bulunduğu toplantıya bakanlık yetkilileri teklifte öngörülen kriterler çerçevesinde hazırlanmış sigara paket örneklerini de getirdiler.

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SİGARA YASAĞI GENİŞLİYOR

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’larda değişiklik yapan teklife göre televizyonda yayınlanan program, filmler, dizi, müzik klipleri, reklam ve tanıtım filmlerinin yanı sıra artık sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda da tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Üniversite kampüs alanlarındaki işletmelerde sigara satılamayacak.

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Tütün ürünleri, kişilerin doğrudan ulaşacağı veya göreceği şekilde satışa arz edilemeyecek. Bu ürünlerin işletme içinden ve dışından görünmeyecek şekilde renk, şekil ve ebatları Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kapalı dolaplarda satışa sunulması zorunlu olacak.

Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan, yüzde 65’den yüzde 85’e çıkarılacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak. Yasaklara uymayanlar 5 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılacak. Kapama cezası da verilebilecek

KAYNAK: MİLLİYET

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Anahtar Kelimeler:
sigara paket Sağlık Bakanlığı torba yasa

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
dizi sinema gibi medya ortamlarında silah yasağını getirin önce. millet sokak ortasında mafyacılık oynuyor. ulu orta yerde silah satışını yasaklayın önce. adam ana caddede av bayii açmış vitrin silah dolu. kime neyi özendiriyorsunuz? al bu silahı da birini vur öldür diye mi özendiriyorsunuz? sigara içen kendine zarar. silahla gezen çevredeki herkese zarar.
paketi öyle olunca icilemeyecek sanki. bu tür önlemler sigarayi biraktirmaz satılması yasaklanip üretim yapan fabrikalar kapatılırsa ülke olarak herkes sağlığına kavuşur
DAHA RESİMLERİ GÖRMEMLE SİGARADAN SOĞUDUM...SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM
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