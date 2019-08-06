Yeni Sigara zammı var mı? JTİ grubundaki sigaralara zam geldi mi?

Sigara kullananlar bugünlerde haberleri yakından takip ediyor, yeni sigara zammı var mı merak ediyorlar. Özellikle son olarak British American Tobacco ve Philip Morris grubunda yer alan sigaralar 3 TL'lik zam sonrası JTİ grubundaki sigaralara da zam geleceği tahmin ediliyor. Peki sigaraya zam konusunda son durum nedir?

JTİ GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Sosyal medya platformlarında JTİ grubundaki sigaralara zam gelip gelmeyeceği ve gelirse ne kdar olacağı tartışılıyor. Henüz şirketten güncel sigara fiyatları veya zam olasılığı ile ilgili bir açıklama gelmiş değil. Yani henüz yeni bir fiyatlandırma yok ki satışlar eski fiyatlardan devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA BOYKOT ÇAĞRISI

Son sigara zamları sonrası sigara kullananlardan sosyal medyada boykot çağrısı da geldi. Yapılan zamları fahiş bulanlar markalara karşı boykot yapılması için sosyal medya araçlarını kullanarak çağrıda bulunuyorlar.

