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Yeni sistemin ilk bütçe tasarısı Meclis'e sunuldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.10.2018 08:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarı, 23 Ekim'de Plan, Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Yeni sistemin ilk bütçe tasarısı Meclis'e sunuldu!

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Anahtar Kelimeler:
Bütçe meclis plan ve bütçe komisyonu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
KENDİ ÜLKENDEKİ VATANDAŞLARI MAĞDUR ET.GİT BAŞKA ÜLKELERDE KABADAYILIK YAP PARA DAĞIT.İSRAF EKONOMİNİZ HARAM OLSUN.KRAL ÇIPLAK
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