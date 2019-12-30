Yeni yıl öncesi Ödemiş pazarına yoğun ilgi

Ege Bölgesi’nin en büyük semt pazarlarından biri olan Ödemiş Pazarı yılbaşı öncesi ziyaretçi akınına uğradı. Ödemiş Gıda Maddeleri Odası Başkanı Hülya Çavuş, yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda kurulan pazarda 700 civarında üretici ile bin 200 esnafın bulunduğunu belirtti.

Türkiye’nin en iyi yerel pazarları arasında gösterilen Ödemiş Pazarı’nın İzmir ve çevresinden çok sayıda konuk ağırladığını belirten Gıda Maddeleri Odası Başkanı Hülya Çavuş, Tire Pazarı, Bodrum Yalıkavak Pazarı, Milas Pazarı ve Alaçatı Pazarı’nın kendi alanlarında isim yaptıklarını belirterek, “Ağırlıklı olarak kendi üreticimizin satış yaptığı pazarımız, 11 cadde, 14 sokak ve iki meydandan oluşan toplamda 2 kilometrelik büyük bir alana yayılıyor. Pazarın yüzde 80’ini Ödemişli pazarcılar, geri kalanını Tire, Bayıdır, Kiraz ve Torbalı’dan gelenler oluşturuyor. Özellikle kadınlar pazarı dışarıdan gelen konukların ilgisini çekiyor. Burada dantel, iğne oyası, mekik oyası ve kanaviçe gibi el işleri, çözme, germe, ibrişim olarak bilinen el dokuması bezler, iç gömlekleri satılıyor. Süt ürünleri pazarında da kadınların keselerin içinde sattığı çökelek, tulum peyniri ve tereyağına ilgi çok fazla. Günübirlik pazara gelenler Ödemiş kebabı ile Töngül pidesi yemeyi de ihmal etmiyorlar” dedi.

Yılbaşı öncesinde de pazarın büyük ilgi gördüğünü belirten Çavuş, “Ödemiş Cumartesi pazarı sebze ve meyve çeşitliliği açısından diğer pazarlara göre daha çok ilgi çekiyor. İzmir’den tren ve otobüslerle Ödemiş’e gelip sebze ve meyve ihtiyaçlarını pazardan alıp İzmir’e geri dönen çok sayıda insan var” şeklinde konuştu.

Ödemiş Belediye Başkanı Menmet Eriş de Ödemiş’in Cumartesi Pazarı ile birlikte Birgi, Gölcük ve Bozdağ gibi gezi bölgelerini bulunduğunu da belirterek, “Pazarımız gayet ucuz, köylü ürünlerinin ön plana çıktığı bölgenin en önemli pazarlarından bir tanesidir. Pazarımızın uzunluğu, Atatürk Mahallesi Çamlık bölgesinden Bengisu Mahallesi Katırcılar Sokağı sonuna dayanmaktadır. Ara sokakları ile toplamda 2 kilometreyi bulan pazarımıza bütün İzmirlileri davet ediyoruz” dedi.

Pazarcı esnafından Hatice Tatlı da “Pazarımız bu hafta çok yoğun geçti. Bunda yılbaşı öncesi olması nedeniyle de etkili olduğunu sanıyoruz” şeklinde konuştu.

