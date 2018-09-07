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Yeni yıla kadar ekmeğe zam yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı olmayacağını söyledi.

Yeni yıla kadar ekmeğe zam yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekmek fiyatına bu yıl içerisinde zam yapılmayacağını bildirdi.

Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Yeni yıla kadar ekmekte zam yok" ifadelerini kullandı.

Son günlerde un fiyatlarında spekülasyon yapıldığı iddia edilmişti. Bu spekülasyonların ekmek fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı kamuoyunda merak uyandırmıştı. AA

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Anahtar Kelimeler:
ekmek zam Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
yani 3 ay sonra 2 liradanmi yiyecegiz ohhh zam zam zam iyice 197 1954lere gittik yakisir turkiyem
Sayın bakanım ekmeğe zam yok diyorsunuz neden Gaziantepte pideyi 1₺ somunuda 1.25₺ yaptılar
75 tl olan un 170 tl oldu o zaman fırıncılar kapatsın kepenkleri
ekmeğe zam yok demek kolay siz bide bakkalra firinlara gidin 1.25 1.5 arasi satiyorlar ona ne dieyeceksiniz
fırıncılar çoktan zam yaptı.gramajı indirdiler.
Yani? Yılbaşı geçireceğiz demiş ne güzel.
madem öyleyse İstanbulda neden ekmek 1,50tl oldu
Yalandan insanları kandırmayın. Ekmeğe zam yapıldı bile. 1,50 den satılıyor artık. Kim bakanı takar, serbest piyasa nasıl olsa. herkes kafasına göre zam yapıyor
siz komedimisiniz 1 hafta oldu zam geleli
Bu halkın kuru ekmek yediğini biliyorsunuz.ondan zam yok
oooo sayın bakan bize yılbaşı eğlencesi mi hazırlıyorsunuz :) heyecanla bekliyorum !?!?
hafi ordan hadi ordan milletin ibigini sıktınız yalan söylemeyin utanmazlar ekmek 1250 idi simdi 1500 oldu hani xam yoktu
yani yeni yıldan sonra zam olacak demek , bu halkın ellinde bir ekmeği kalmıştı onada göz dikildi yazıklar olsun.
Tüh üzüldüm şimdi......! Ne demek ekmeğe zam yok.....!
Gramajı küçültürsünüz, cebe atar öyle eve götürürüz.
Nereye yapılmayacak 1 haftadır zamlı satılıyor zaten.
yani 2019da zamlı giricezzz hazırlı olun diyorlarr
Sayin bakan başka ülkede mi yaşıyor Istanbulda 250 gr ekmek 1.25 ten satilan ekmek 200 gr ekmek 1.50 tl den satılmaya başlandı.
3 ay sonra ekmege zam anlasildi merkezz
sen istediğin kadar zam yok de adamlar 200 grama düşürdü ekmeği kabuktan başka bişey yemiyoruz
Zam yok diyorsunuz fakat fırıncılar bildiğini okuyor ekmeği 150 tl den uzun zamandır satıyorlar
bu kaaa olur !!!!
zam yaptilar zaten sabah 1 liraydi aksam 1.5 olmus
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