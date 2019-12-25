Yeni yılda kurumlar Turkcell ile e-Şirket'e geçecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in yenilikçi iş uygulaması e-Şirket, kurumların e-Dönüşüm süreçlerine katkı sağlarken aynı zamanda vergi ile ilgili yasal zorunluluklarını da yerine getirmelerine imkan tanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda 1 Ocak 2020 itibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğuna çözüm sunan Turkcell, e-Dönüşüm platformu e-Şirket ile uçtan uca çözüm sunarak kağıt fatura kullanımını en aza indiriyor.

Dijital İş Çözümleri şirketi ile kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunan Turkcell, e-Şirket platformu ile de kurumların yanında oluyor.

Aynı zamanda 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni Vergi Usul Kanunu ile e-dönüşümün kapsamı genişletilerek e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğuna çözüm sunan e-Şirket, Turkcell veri merkezleri ile uluslararası güvenlik standartlarında üstün kaliteli hizmet veriyor.

Muhasebe sistemlerinin yanı sıra e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye ve e-Bilet uygulamalarını da bünyesinde barındıran e-Şirket, bulut ortamında herhangi bir kuruluma ihtiyaç duyulmadan çalışıyor.