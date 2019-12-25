FİNANS

Yeni yılda kurumlar Turkcell ile e-Şirket'e geçecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 09:57 | Son Güncelleme

1 Ocak 2020 itibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğuna çözüm sunan Turkcell, e-Dönüşüm platformu e-Şirket ile uçtan uca çözüm sunarak kağıt fatura kullanımını en aza indiriyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in yenilikçi iş uygulaması e-Şirket, kurumların e-Dönüşüm süreçlerine katkı sağlarken aynı zamanda vergi ile ilgili yasal zorunluluklarını da yerine getirmelerine imkan tanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda 1 Ocak 2020 itibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğuna çözüm sunan Turkcell, e-Dönüşüm platformu e-Şirket ile uçtan uca çözüm sunarak kağıt fatura kullanımını en aza indiriyor.

Dijital İş Çözümleri şirketi ile kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunan Turkcell, e-Şirket platformu ile de kurumların yanında oluyor.

Aynı zamanda 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni Vergi Usul Kanunu ile e-dönüşümün kapsamı genişletilerek e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğuna çözüm sunan e-Şirket, Turkcell veri merkezleri ile uluslararası güvenlik standartlarında üstün kaliteli hizmet veriyor.

Muhasebe sistemlerinin yanı sıra e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye ve e-Bilet uygulamalarını da bünyesinde barındıran e-Şirket, bulut ortamında herhangi bir kuruluma ihtiyaç duyulmadan çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şunları kaydetti:

"Dijital İş Çözümleri şirketimiz ile sektörlere özel çözümler sunarak kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz. Bu sayede IDC Türkiye BT Servisleri Pazarı 2019-2023 Tahminleri ve 2018 Analizleri Raporu’na göre; 2017 yılında 10’uncu sırada yer alırken, 2018’de yüzde 128.4 büyümeyle 3’üncü sıraya yükseldik. Üç yılda liderlik hedefi ortaya koyduğumuz bu alanda, rapor sonuçları da bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösterdi."

2020 yılının şirketlerin e-dönüşüm yolculuklarında önemli bir sene olduğunu belirten Özata, "Sene başında e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura gibi uygulamalara geçiş zorunluluğuyla birlikte bir yandan şirketler dönüşürken bir yandan da kağıt fatura kullanımı azalacak. Şirketlerin hızla e-Fatura uygulamasına geçtiği bu dönemde biz de e-Şirket platformumuz ile onlara uçtan uca çözüm sunuyoruz. Gelen talepler de gösteriyor ki şirketlerin e-Dönüşümü 2020’de ivme kazanarak artacak." ifadelerini kullandı.

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