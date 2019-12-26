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  4. Yeni yılda termali tercih edin

Yeni yılda termali tercih edin

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

Yeni sayılı günler kaldı.

Yeni yılda termali tercih edin

Yeni sayılı günler kaldı. Kayak merkezlerinde yer kalmayışı tatilcileri termal bölgelere yönlendirdi. Stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmek isteyen tatilciler mevsim itibarıyla ayrıca İstanbul’a en yakın termal su olma özelliğini taşıyan Yalova’nın Termal ilçesine akın etti.
Yeni yıl tatilini değerlendirmek isteyenler için fırsat niteliğinde olan bölge ulaşım anlamında da İstanbul ve Bursa’ya bir saatlik mesafede ki konumu ile yeni yıl tatili için tatilcilerin gözdesi konumunda.
Karaderili Şirketler Grubunun Yalova Termal ilçesine bulunan 2 bin 200 yatak kapasiteli termal Oteli Terma City’nin Ceo’su Tevfik Talas yeni yıla yönelik rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü aktararak, şunları söyledi: "Tesisimizde yeni yıl için şu anda yüzde 70-75 seviyesinde rezervasyonlar mevcut. Bu haftaki rezervasyonlarla yeni yıl tatilini yüzde 95 - 100 dolulukla geçireceğiz. Yeni yıl sebebi ile rezervasyonların yüzde 50 artış gösterdiğini görebiliyoruz. Tatil boyunca termal sularımızdan, 6 bin metrekare üzerine kurulu spa merkezimizden, çocuk eğlence merkezleri ve Termal ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir tatil geçirmek isteyen ailelerimiz için ayrıca özel yılbaşı organizasyonu hazırladık. Cem Özer’in sunuculuğunu yapacağı Terma City’nin yılbaşı programı öncesi yapılacak yılbaşı panayırı, çocuklar için film gösterimleri ve yılbaşı eğlenceleri, yemek ve içme seçenekleri ve tüm sosyal donatılarımız ile tatilcilerimizi ağırlamak için hazırız" dedi.
Yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da termal otellerin tatilciler açısından büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Talas, "Terma City’e ulaşım gerek havayoluyla, gerek kara yoluyla, gerekse deniz yoluyla çok kolay. Doğru bölgede konumlanmış olmamız yurt dışı misafir anlamında elimizi çok güçlendiriyor. Tesisimizde sadece yurt içi değil, yurt dışından da yoğun talep alıyoruz. Turist kapasitesi yüksek olan tesisimizde gelen talepler ve ilgiden mutluyuz. 2 bin 200 yatak kapasitesi ile en büyük termal tesisi olarak Termal ilçesinin yeni yıl rezervasyonlarının yüzde 50 ‘ni karşılıyor ve katkı sağlıyor olmakta bizleri ayrıca mutlu ediyor’’ diye konuştu.

Yeni yılda termali tercih edin

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