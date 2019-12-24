Yeni yılda uçuşta telefonlarını kapatmayan ve sigara içenlere kesilen ceza artacak

Uçuş güvenliğini tehlikeye düşüren kural dışı yolculara kesilen idari para cezaları gelecek yıl artıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) idari para cezalarını yeniden değerleme oranlarına göre düzenleniyor. SHGM bu yıl bir önceki yıla göre cezalarda yüzde 23,73 artış uygulamıştı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan tebliğ uyarınca yeniden değerleme oranı gelecek yıl yüzde 22.58 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranının yasada öngörülen rakam olan yüzde 22,58 olarak kesinleşmesi ile beraber uçuşlarda kurallara uymayan yolculara kesilen idari para cezaları da bu oranda artacak. Daha önce yapılan bir araştırmaya göre 3 yıl içinde 13 yolcu gecikmeden, 49 yolcu aşırı alkolden, 17 yolcu koltuğunu beğenmediği için 382 yolcu ise uçak tuvaletinde sigara içtiği için olaya sebebiyet vererek, yolcular hakkında kuraldışı raporu tutuldu. Yeniden değerleme oranın gelecek yıl yüzde 22,58 olarak kesinleşmesiyle beraber cezalar gelecek yıl şöyle artacak:

-Uçuş güvenliğini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer ihlallerde bulunanlara verilen 14 bin 163 TL’lik idari para cezası 17 bin 161 TL’ye yükselecek.