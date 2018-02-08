FİNANS

Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 41 seviyesine ulaşıldı

08 Şubat 2018 13:12

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, bitirildiğinde dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak yeni Zigana tünelinin Türkiye’nin en önemli karayolu projelerinin başında geldiğini belirterek, tünelde çift tüpte yüzde 41 seviyesine ulaşıldığını söyledi.

Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 41 seviyesine ulaşıldı

 

 
Beraberinde Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’la birlikte yeni Zigana tüneli inşaatında incelemelerde bulunan Vali Memiş, burada açıklamalarda bulundu.
 
Yeni Zigana Tüneli'nin çift tüp olarak Gümüşhane tarafından yaklaşık 4 kilometreye, Trabzon tarafından da 2 kilometreye ulaştığını kaydeden Vali Memiş, “Çift tüp olarak 12 kilometre ediyor. Bu toplam uzunluğun yüzde 41’ine tekabül ediyor. Zigana tüneli dünyanın en uzun 2. tüneli. 14 buçuk kilometre çift tüp uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun tüneli. Haliyle Türkiye’nin de en uzun tüneli. Çok önemli bir proje. Karayollarının ülkemizde uyguladığı en önemli karayolu projelerinin başında geliyor” dedi.
 
 
Yeni Zigana tünelinin vatandaşların devletiyle gurur duymasını gerektiren bir proje olduğunu vurgulayan Vali Memiş, “Vatandaşımızın devletiyle gurur duymasını gerektiren bir proje. İpekyolu üzerindeki Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum diğer tarafta da Erzincan bağlantı yollarını sağlayacak olan ve İran’a kadar devam eden bu tarihi İpekyolu üzerindeki en zorlu geçişlerinden birisi Zigana geçidiydi. Zigana zorlu bir geçit olmasına rağmen ayrıca bizim önemli bir turizm merkezimiz. Yılda yaklaşık 200 bin civarında yerli turisti ağırlayan çok önemli bir merkezimiz. Ama ulaşımı bir o kadar da zor ve meşakkatliydi. Bu tünelin yapılmasıyla beraber inşallah ulaşımda çok ciddi anlamda bir kolaylık sağlanacak. Gümüşhane’den Trabzon’a, Trabzon’dan Gümüşhane’ye vatandaşlarımız 45 dakikada ulaşım imkânını elde edecekler” diye konuştu.
 
“Dağın bir yamacı başka, diğer yamacı başka iklime sahip”
 
Zigana’nın kış şartlarının ağır olduğu bir bölge olduğunu, dağın bazı üretici firmaların bile reklamlarına konu olacak kadar bir yamacının başka bir iklim diğer yamacının başka bir iklime sahip olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Bir tarafta karasal iklim diğer tarafta Karadeniz iklimi. İlginç bir yapısı olan coğrafya. Bu zorlukları tebessümle hatırlayacak insanlarımız” şeklinde konuştu.
 
Türkiye’de yaşayan 81 milyon vatandaşın dünyanın en uzun ikinci, Avrupa’nın ve ülkenin en uzun tünelinden geçmeyi deneyimlemek için Gümüşhane’ye geleceklerini dile getiren Vali Memiş, “Çok önemli ve çok faydalı bir proje. Heyecanla tamamlanmasını bekliyoruz. Allah nasip ederse 2019’un sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor. Müteahhit firma gerçekten Türkiye’nin en önemli karayolu firmalarından birisi. Profesyonelce çalışıyorlar. İş güvenliğine çok dikkat ediyorlar bizde bunu her daim sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah tamamlandığında 81 milyon vatandaşımızın devletiyle gurur duyacağı bir proje” ifadelerini kullandı.
 
 
“52 tünelle en çok tüneli olan il Gümüşhane”
 
Gümüşhane’nin 52 adet yapılan ve yapılmakta olan tünelleriyle Türkiye’nin en fazla tüneli olan şehri olduğunu hatırlatan Vali Memiş, “Eskiden sahile ulaşmak için 6 saat yolculuk yapan hemşerilerimiz şu haliyle bile bir saatte bu yolu kat edebiliyorlar. Bu tünelle beraber bu süre nerdeyse yarıya inecek. Biz bu doğal güzelliklerimizi, turizm potansiyelimizle ve turizm altyapısı için yaptığımız yatırımlarla güçlendireceğiz. İnşallah bölgemiz hem Trabzonumuz hem Gümüşhanemiz Karadeniz’in müstesna bölgeleri Türkiye turizmine de açılacak. Hem ülke ekonomisine hem de kent ekonomisine çok faydası olan bir tünel olacak Zigana tüneli” dedi.
 
“Tünellerin yanısıra yılda 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı ihalesi de yapıldı”
 
Gümüşhane’nin Türkiye’de ismi madenle anılan tek il olduğunu ifade eden Vali Memiş, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Gümüşhane çok kadim bir vilayet. Bir madenci kenti aslında. Osmanlı döneminde gümüş sikkelerin basıldığı darphanenin olmasından dolayı adını Gümüşhane olarak almış. Turizm ve madencilik potansiyeli çok yüksek olan, Kelkit havzasında tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan bir iliz. Çok bakir bir iliz aynı zamanda. Tünelle birlikte eş zamanlı olarak Salyazı’da yapılacak olan Gümüşhane-Bayburt hava limanımızın ihalesi de yapıldı. Şu anda teklifler değerlendiriliyor. Yapılacak havalimanı yılda yaklaşık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı olacak. Geleceğe umutla bakan daha ulaşılabilir bir kentte yaşayan bir Gümüşhane var.”
 
2x14,5 km’lik çift tüplü Yeni Zigana tüneli projesi ile yol 560 metre daha düşük kottan geçerken, Gümüşhane-Trabzon arasındaki yolu 8 kilometre daha kısaltıyor. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Yapımı 4 yılda bitirilmesi planlanan yeni tünelin 29 Ekim 2019 tarihinde hizmete girmesi hedefleniyor. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak.
 
Yaklaşık 580 milyon TL’ye mal olacak ve yapımına 2 yıl önce başlanan tünelin temel atma töreni geçtiğimiz yıl Mart ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımı ile gerçekleştirilmişti. İHA

 

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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 40 Oy
    Helal olsun. Memlekete çivi çakmayı birkenara bırak; yapılanıda yakıp yıkmaktan başka gâyesi olmayanlar; yada 3.Havaalanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için bile "Yapılmasın" diye yırtınıp duranlar havlasın dursun
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  • 0 Oy
    @palermo544 helal olsunda üstad hep aynı fırma nıye kazanıyor bu tıp karlı projelerı ? cengız cengız cengız ınsaat . kanserli ölecek hala ihale alıyor fırma. bu ıste bır ıs var demek daha kımsenın aklına gelmıyor .TÜRKİYE nın en zengın fırması oldu . KISACA YANDAŞ DIYORUZ . AMMAAAAAAAAAAA OYLE BOYLE YANDAS DEGIL YANDASIN KARALI AGA BABASI KENDISI . KUL HAKKI YEETIM VARSA IHALELELERDE HAKSIZLIK YAPILDIYSA BIRILERINE MENFAAT SAGLANDIYSA ................................................... NOKTACIKLARI ANLIYORSUNUZDUR . MEMELEKETE HIZMET TAMAM SIKINTI YOK AMA BIR FIRMAYLA OLMAZ O İŞ
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  • 0 Oy
    Benim bildiğim italya isviçre arasında gotthard tüneli var 57km görmediğim ne tüneller vardır bu durumda avrupanın en uzunu nasıl oluyor. Ülkemize herşey yakışır ama böyle şirin görünmek için sallamayın. Bakın km'sini ucuza imal edin bunu dünyaya gögsümüzü gere gere söyleyelim. Firmalarımız dünyada daha fazla iş alsın. Ama böyle bir söylem hiç olamadı nedense artık:)
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