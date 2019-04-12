FİNANS

Yeni Zigana Tüneli'nde yüzde 55 seviyesine ulaşıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2019 15:12 | Son Güncelleme

Türkiye’nin vizyon projelerinden yeni Zigana tünelinde yüzde 55’lik seviyeye ulaşıldığı, ilk ışığın 2020 yılında görüleceği kaydedildi.

Gümüşhane İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, il genelinde 5 milyar 702 milyon TL bedelli 18 adet proje yürüttüklerini belirterek bitirildiğinde dünyanın en uzun ikinci çift tüp karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüp Yeni Zigana Tünelinde çalışmaların 24 saat esasıyla devam ettiğini kaydetti.

Işık 2020’de görülecek

Yeni Zigana Tüneliyle ilgili teknik bilgiler paylaşan Bayramçavuş, “Tünelde bugüne kadar Trabzon tarafından her iki tüpte 4’er kilometre ilerledik.
Gümüşhane tarafından da 4’er kilometre ilerledik. Aynı zamanda şaftlarımızda çalışmalarımız devam ediyor. Gümüşhane tarafındaki bir ana bir tali şaftı bitirdik. Bunun bitmesiyle havalandırmayı onlara verdik ve Gümüşhane tarafından da şuanda çalışmaya başladık. Her iki tarafta da 24 saat esasına göre çalışmalar devam ediyor.
Bu tünel güzergahı 7 kilometre kısaltacak ve şuanda bin 821 metre olan mevcut Zigana tüneli geçiş kotunu Trabzon tarafından bin metreye, Gümüşhane tarafında bin 200 metre kotuna indiriyor. Ortalama 700 metre kot kazanıyoruz burada. 2020 yılında burada ışığı görmüş olacağız. Betonlama da takip ediyor. 2021’in ilk yarılarında biter düşünüyoruz. Büyük bir proje” diye konuştu.

'VAUK TÜNELLERİNDE BİN 400, PEKÜN TÜNELLERİNDE BİN METRE İLERLEDİK'

'VAUK TÜNELLERİNDE BİN 400, PEKÜN TÜNELLERİNDE BİN METRE İLERLEDİK'
Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Tüneli'nde bin 700 metrelik bir tünel, 80 metreden sonra 5 bin 900 metrelik çift tüp tüneller olduğunu kaydeden Bayramçavuş, “Burada da toplamda bin 400 metre ilerleme sağladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Burası da çok önemli bir proje. Yeni Zigana tüneliyle beraber ikisi entegre olduğunda tarihi İpek yolu arteri tam anlamıyla ortaya çıkmış olacak” dedi.
Gümüşhane-Kelkit arasındaki 6 bin 350 metre uzunluğunda çift tüp Pekün Tüneli'nde de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bayramçavuş, her iki tüpte birer kilometre ilerleme sağladıklarını kaydetti. KAYNAK:İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane

En Çok Okunan Haberler

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbulkart'ın uluslararası alışveriş kartı olması için ilk adım atıldı

İstanbulkartta büyük değişim! İmzalar atıldı

Av yasağına sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı! 15 Nisan'da başlıyor

Rusya'ya domates ihracatı 5'e katlandı

Rusya'ya domates ihracatı 5'e katlandı

'Nisan sonunda soğan fiyatının 1-1,5 lira olması bekleniyor'

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Çağrı merkezlerinin istihdamı 108 bin kişiye ulaştı

Çağrı merkezlerinin istihdamı 108 bin kişiye ulaştı

Çeyrek altın yerini 'çeyrek gram altın'a bıraktı

Çeyrek altın yerini ona bıraktı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.