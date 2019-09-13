FİNANS

Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 61'i tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmalarda yüzde 61 gerçekleşme sağlandı. Zigana Tüneli, tamamlandığında 90 kilometre ve arabayla 1,5 saat olan güzergah 11 kilometre kısalarak 79 kilometreye ve 45 dakikaya düşecek.

Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yapımı süren, tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde çalışmaların yüzde 61'i tamamlandı.

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Tarihi İpek Yolu'nda, Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede çalışmalar devam ediyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, mevcut yolu kısaltacak tünel çalışmalarının sürdürüldüğü Maçka ilçesindeki Karayolları Şantiyesi'ni ziyaret etti.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Ustaoğlu, çalışmalarla ilgili Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş'tan bilgi aldı.

Tünel inşaatının yapımında yüzde 61 seviyesine ulaşıldığını belirten Bayramçavuş, çalışmaların kesintisiz devam ettiğini dile getirdi.

Vali Ustaoğlu'na ziyareti sırasında Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı da eşlik etti.

SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI

Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Ovit Tüneli'ni de geçerek Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak.

Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da çalışmalarına başlanılan Zigana Tüneli, tamamlandığında 90 kilometre ve arabayla 1,5 saat olan güzergah 11 kilometre kısalarak 79 kilometreye ve 45 dakikaya düşecek. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak. Böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon-Gümüşhane kara yolu Yeni Zigana Tüneli Projesi Tarihi İpek Yolu

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