Yeniden yapılandırmada yıl sonu hedefi 3 ayda geçildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin sonuçlarını değerlendirdi.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7020 ve 6736 sayılı kanunlar kapsamında, söz konusu tahsilatların yüksek şekilde devam ettiğine dile getiren Ağbal, "Yılbaşından bu yana tahsil edilen toplam tutar 3 milyar 945 milyon lira oldu. Bunun 1 milyar 700 milyon lirasını mart ayında tahsil ettik." diye konuştu.

Yılın ilk 3 ayındaki tahsilatların, mükelleflerin, yeniden yapılandırma ödemelerine büyük bir uyumla devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız borçlarını ödeme noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyor. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Yılbaşında tahmin ettiğimiz bedelden çok daha fazlasını tahsil ettik. 2018 yılı için yeniden yapılandırma kanunları kapsamında tahsil etmeyi beklediğimiz rakamı, ilk 2 taksitte geçtik. Bu, şunu gösteriyor. Ekonomide canlılık devam ediyor, mükelleflerimizin işleri iyi gidiyor ve vergi dairelerine olan yapılandırma borçlarını ödemekte uyum gösteriyorlar. 2018 bütçemize bu yolla büyük destek veriyorlar. Nereden bakarsan bakın 4 milyar lirayı ilk 3 ayda gelir olarak toplamışız. Bütün yıl için öngördüğümüz rakamın şu anda üstündeyiz."