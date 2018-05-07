FİNANS

Yenikapı-Halkalı arasına sürücüsüz metro hattı geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattı gibi Yenikapı-Halkalı arasına da sürücüsüz metro hattı geliyor.

Yenikapı-Halkalı arasına sürücüsüz metro hattı geliyor

İstanbul'da Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yenikapı ve Kirazlı arasında çalışan M1B hattının Halkalı'ya uzatılması çalışmalarında sona geliniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattı gibi Yenikapı-Halkalı arasındaki metronun sürücüsüz olması için çalışmalarını sürdürüyor.

13 istasyonu bulunan Kirazlı-Yenikapı metrosu Halkalı'ya uzatılınca 8 durak daha eklenecek. Metronun toplam hat uzunluğu 24 kilometreye ulaşacak. Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı metro hattı güzergahı Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan Caddesi, Fatih, Halkalı Merkez, Hastane, Yarımburgaz, Halkalı istasyonlarından oluşacak.

Metronun Halkalı'ya uzatılmasıyla mevcut Kirazlı-Yenikapı hattı rehabilite edilerek teknolojik hale getirilecek. Mevcut hatta kullanılan tren setleri yerine insansız sürüş kabiliyetine sahip 272 vagona sahip 45 tren seti alınacak. Yeni hattaki trenler birbirlerine körüklerle bağlı altılı vagonlar halinde çalışacak.

Bir merkezden ve sürücüsüz olarak kontrol edilebilen tren setleri saatte 90 kilometre hız yapabilecek, kendi kendine park alanına gidebilecek. Tren setlerinde cep telefonları için şarj üniteleri de yer alacak.

Gelecek yıl hizmete alınması planlanan hat ile Halkalı ile Bağcılar Kirazlı arası 14 dakikaya inecek. Halkalı-Yenikapı hattında ulaşım 39 dakika olacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
metro sürücüsüz metro

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Merkez’den dolara müdahale geldi! İşte dolarda son durum

Merkez’den dolara müdahale geldi! İşte dolarda son durum

'Konutta yeni kampanya başlatılacak'

'Konutta yeni kampanya başlatılacak'

Dizel otomobiller için devrim gibi yenilik

Dizel otomobiller için devrim gibi yenilik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rekabet Kurulu 'Doğan Medya' kararını açıkladı

Rekabet Kurulu 'Doğan Medya' kararını açıkladı

Rekabet'ten 5 şeker fabrikasının satışına onay

Rekabet'ten 5 şeker fabrikasının satışına onay

'Konutta yeni kampanya başlatılacak'

'Konutta yeni kampanya başlatılacak'

15 bin sözleşmeli personel alınacak

15 bin sözleşmeli personel alınacak

Merkez’den dolara müdahale geldi! İşte dolarda son durum

Merkez’den dolara müdahale geldi! İşte dolarda son durum

Burada 1 ekmek 77 lira!

Burada 1 ekmek 77 lira!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.