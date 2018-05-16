Yenikapı metrosu da sürücüsüz olacak

İBB’nin hat için sinyalizasyon ve platform ayırıcı kapı sistemleri alımı için açtığı ihale 12 Haziran’da yapılacak. 23 istasyona güvenlik için peron ayırıcı kapı sistemi yerleştirilecek. Proje kapsamında ayrıca metro hattına 2 yeni istasyon da eklenecek.

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan ve geçen aralık ayında törenle açılışı yapılan Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı’ndan sonra İstanbul’un ilk metro hattı olarak da kabul edilen Yenikapı- Atatürk Havalimanı (M1) metrosunu da sürücüsüz hatta dönüştürmek için çalışma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hattın sürücüsüze dönüştürülmesi için sinyalizasyon ve platform ayırıcı kapı sistemleri alımı için ihale açtı.

İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün “Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Sinyalizasyon ve Platform Ayırıcı Kapı Sistemleri Temin ve İşletmeye Alma İşleri” ile ilgili olarak açtığı ihale 12 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. peron ayırıcı kapı Sinyalizasyon sistemi, ilk etapta sürücülü olarak devreye alınacak, işin sonunda ise tam sürücüsüz olarak işletmeye hazır hale getirilecek. Dönüştürme işlemiyle birlikte, yolcu güvenliği için, hatta bulunan 23 istasyona peron ayırıcı kapı sistemi de yerleştirilecek. İhalenin teknik şartnamesine göre söz konusu metro hattına 2 yeni istasyon eklenecek. İstasyonlardan biri Ulubatlı-Bayrampaşa istasyonları arasına yapılacak. “Vatan İstasyonu” adı verilecek olan yeni istasyon, metro hattı ile metrobüs hattının entegrasyonunu sağlayacak. “Sağmalcılar 2” adı verilen ikinci istasyon ise, Sağ- malcılar-Kocatepe istasyonları arasında, eski Sağmalcılar Cezaevi ile AVM arasında kalan bir bölgede yer alması bekleniyor.

