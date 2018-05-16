FİNANS

Yenikapı metrosu da sürücüsüz olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

İstanbul’un ilk metro hattı olarak 1989’da hizmete giren Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, sürücüsüz metro hattına dönüştürülecek.

Yenikapı metrosu da sürücüsüz olacak

İBB’nin hat için sinyalizasyon ve platform ayırıcı kapı sistemleri alımı için açtığı ihale 12 Haziran’da yapılacak. 23 istasyona güvenlik için peron ayırıcı kapı sistemi yerleştirilecek. Proje kapsamında ayrıca metro hattına 2 yeni istasyon da eklenecek.

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan ve geçen aralık ayında törenle açılışı yapılan Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı’ndan sonra İstanbul’un ilk metro hattı olarak da kabul edilen Yenikapı- Atatürk Havalimanı (M1) metrosunu da sürücüsüz hatta dönüştürmek için çalışma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hattın sürücüsüze dönüştürülmesi için sinyalizasyon ve platform ayırıcı kapı sistemleri alımı için ihale açtı.

İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün “Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Sinyalizasyon ve Platform Ayırıcı Kapı Sistemleri Temin ve İşletmeye Alma İşleri” ile ilgili olarak açtığı ihale 12 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. peron ayırıcı kapı Sinyalizasyon sistemi, ilk etapta sürücülü olarak devreye alınacak, işin sonunda ise tam sürücüsüz olarak işletmeye hazır hale getirilecek. Dönüştürme işlemiyle birlikte, yolcu güvenliği için, hatta bulunan 23 istasyona peron ayırıcı kapı sistemi de yerleştirilecek. İhalenin teknik şartnamesine göre söz konusu metro hattına 2 yeni istasyon eklenecek. İstasyonlardan biri Ulubatlı-Bayrampaşa istasyonları arasına yapılacak. “Vatan İstasyonu” adı verilecek olan yeni istasyon, metro hattı ile metrobüs hattının entegrasyonunu sağlayacak. “Sağmalcılar 2” adı verilen ikinci istasyon ise, Sağ- malcılar-Kocatepe istasyonları arasında, eski Sağmalcılar Cezaevi ile AVM arasında kalan bir bölgede yer alması bekleniyor.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Hazine’nin kaçak geçiş cezasındaki payı kaldırıldıHazine’nin kaçak geçiş cezasındaki payı kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sürücüsüz metro yenikapı metrosu ibb

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

Noterlerde 'SMS' dönemi başlıyor

Noterlerde 'SMS' dönemi başlıyor

Tarihi zirvenin ardından güne nasıl başladı?

Tarihi zirvenin ardından güne nasıl başladı?

Bakan müjdeyi verdi: 10 bin 551 personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi: 10 bin 551 personel alınacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FT: Yatırımcılar Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor

FT: Yatırımcılar Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor

Mardin ve Şırnak'ta petrol bulundu

Mardin ve Şırnak'ta petrol bulundu

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı

Hazine’nin kaçak geçiş cezasındaki payı kaldırıldı

Hazine’nin kaçak geçiş cezasındaki payı kaldırıldı

Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.