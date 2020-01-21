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  4. Yenilenebilirde teşvik miktarı 38 milyar lirayı aştı

Yenilenebilirde teşvik miktarı 38 milyar lirayı aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında verilen teşviklerden geçen yıl toplam kurulu gücü 20 bin 921 megavatı bulan 777 santral yararlandı

İSTANBUL (AA) - FİRDEVS YÜKSEL - Türkiye'de geçen yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere 38 milyar 36 milyon 854 bin 434 lira teşvik desteği verildi.

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmak isteyen Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor.

Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine, rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/cent, jeotermal için 10,5 dolar/cent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/cent teşvik veriliyor. Bu teşvikler yerli ekipman kullanımına göre ufak çapta değişiklikler gösterebiliyor.

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2019'da YEKDEM kapsamındaki teşviklerden toplam kurulu gücü 20 bin 921 megavatı bulan 777 santral yararlandı.

Söz konusu santrallere geçen yıl toplam 38 milyar 36 milyon 854 bin 434 lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 7 milyar 346 milyon 423 bin 726 liralık bölümü lisanssız elektrik üretim yapan santrallere tahsis edildi.

Geçen yıl YEKDEM kapsamındaki santraller toplam 76 milyon 670 bin 293 megavatsaat elektrik üretti. Bunun 66 milyon 839 bin 444 megavatsaati lisanslı elektrik üretim santrallerinden, 9 milyon 830 bin 849 megavatsaati de lisanssız elektrik üretim santrallerinden karşılandı.

Destek sağlanan yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yapan elektrik santrallerinin listesi her yıl güncelleniyor. Bu yıl 21 bin 877 megavat kurulu güce sahip 818 tesisten elektrik alımı yapılacak. Söz konusu santrallerden 2020'de 82 milyar 527 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), güneş, hidroelektrik, jeotermal, Rüzgar, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM,

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