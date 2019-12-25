Yenilikçi girişimlerde "sanayi" öne çıktı

Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin 82,8'inin girişim, yüzde 60,1'inin ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu belirlendi.

Buna göre, 2016-2018 döneminde 10 ve daha fazla çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 36'sı, 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 33,9'u, 50-249 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 43,3'ü, 250 ve daha fazla çalışan barındıran girişimlerin yüzde 58,2'si yenilik faaliyeti yürüttü.

Türkiye'de 2016-2018 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 36'sı yenilik faaliyeti gerçekleştirirken, sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 39'u buldu.

- En fazla üretim yöntemlerinde yenilik uygulandı

Girişimlerin yüzde 29'u temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulundu. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, yüzde 79,6 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri oldu. Bu kategoriyi yüzde 65,4 ile muhasebe veya diğer idari işlemler, yüzde 65 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemleri izledi.

İş birliği yapılan kişi ve kuruluşların ülkeleri dikkate alındığında, yüzde 59,9'unun yurt içinden, yüzde 25,5'inin Avrupa ülkelerinden, yüzde 21,3'ünün ise diğer ülkelerden olduğu görüldü.

- Girişimlerin yüzde 34,6'sı finansal destek aldı

Söz konusu girişimlerin yüzde 34,6'sı bu dönemde finansal destek aldı. Bu girişimlerin yüzde 94,1'ine merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından destek verilirken, yüzde 11'ine yerel veya bölgesel kamu kuruluşları, yüzde 3,7'sine Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı'ndan, yüzde 5,6'sına ise diğer AB kurumlarından katkı sağlandı.