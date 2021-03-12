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Yenişehir Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2021 16:05 | Son Güncelleme

Bursa’da pandemi sebebiyle yaklaşık bir yıl önce ara verilen Yenişehir Havalimanı’ndan seferler yeniden başlıyor.

Yenişehir Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erzurum, Muş ve Trabzon seferlerinin 7-8 Mayıs’ta başlayacağını belirterek, "Hemşehrilerimiz Ramazan Bayramı öncesi Yenişehir Havalimanı’ndan uçabilecek" dedi.

'HER TARAFTAN TALEP GELİYOR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Anadolu Jet Başkanı Şamil Karakaş’ı ziyaret etti.
Görüşme sonrası müjdeyi duyuran Başkan Alinur Aktaş, "Yenişehir Havalimanı’ndan pandemi sebebiyle ara verilen Erzurum, Muş ve Trabzon uçak seferlerini Ramazan Bayramı öncesinde tekrar başlatıyoruz. Bursa'mıza hayırlı olsun" dedi.

iha yenişehir

Zaman içinde Bursalıların ilgisine göre yeni düzenlemeler ve ilave destinasyonlar olacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa’nın nüfusu ve gücü bu işlerde etken. Her taraftan talep geliyor. Büyükşehir olarak Bursalıları İstanbul’daki havalimanlarına direkt taşıyoruz. THY yönetimine ziyaretimizde de bu hizmetten dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Yenişehir Havalimanı’ndan yeniden uçuşların başlaması için THY yönetimi büyük anlayış gösterdiler.

Nihayetinde zor bir yıl geçirdik. Ama Allah’ın izniyle farklı yönlere de uçuşlar başlayacak. Yüzde 90 oranında doluluk bekliyoruz. Bir çok vatandaşımız, hemşehrimiz geçen yıl pandemi sebebiyle memleketine gidemedi." dedi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkeler pandemiden dolayı uçuş kısıtlamaları getiriyor bizimkiler hastalığı yaymak için her şeyi yapıyor!! bravo aferin size!!!!!!!!!!siz uçuş başlatacağınıza memleketi 3 hafta kapatın kardeşim. hala aşı olayını halledemediniz. şu an elimizde 50-55 milyon doz aşı olası lazımdı yaptığınız açıklamalara göre.ama siz 5 maske dağıtamamıştınız değil mi!!!
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