Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak 2014'ten beri dün ilk kez gerçekleştirdiği olağanüstü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 300 baz puan artırması ardından sert değerlenen dolar/TL bugün dalgalı bir seyir izliyor. Kurda bugün görülen sert dalgalanmada düşüşü alım fırsatı olarak kullanan lokal yatırımcıların yoğun dolar talebinin etkili olduğu belirtiliyor. Bir analist, "Lokallerin çok ciddi döviz talebi var, TCMB yabancı yatırımcıyı ikna etti ama yerlileri iknada başarısız. Bugün öğlene kadar lokallerin 1 milyar dolara yaklaşan döviz talebini gördük. Bugün bu rakamın 2 milyar doları bulması sürpriz olmaz. Yerli düşüşü alım için kullandı, yabancı ise satıyor. Dolar/TL dün 4.54'e kadar düşmüştü, bugün 4.74'ü gördü, dalga boyu çok yüksek" dedi. Dün 4.9290'a kadar yükselerek tarihi zirveyi gören dolar/TL, faiz artırım kararı sonrası dün 4.5433'e kadar gerilemişti. Bu sabah saat 0854'de 4.6278/4.6350 seviyesinde olan dolar/TL, gün içinde 4.7414'e kadar yükseldikten sonra saat 1258 itibariyle 4.6754/4.6765 seviyesinde bulunuyor.

Lokallerin talebi ile dolar/TL'nin bu sabah 4.60'lardan 4.74 seviyelerine kadar geldiğini söyleyen başka bir bankacı ise, "Kur 4.90 seviyelerini gördüğü için 'TCMB bir hamle yapsın, kur gerilesin de alayım' diye bekleyen çok vardı. Dolayısıyla sabahtan beri ciddi bir lokal talebi var ve bu talebin karşılanması gerek. Londra'da çok fazla spekülatif uzun dolar pozisyonu var, bunlar çözülürse dolar/TL tekrar 4.50'ler civarına düşebilir. Yabancı yatırımcı bu artırımdan tatmin oldu mu o önemli ve piyasanın hareketini de bu belirleyecek" dedi. TCMB Türkiye piyasaları kapandıktan sonra yaptığı yazılı bir açıklamayla önce PPK'nın "yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere" toplandığını duyurdu. Daha sonra PPK kararına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bankanın piyasada izlenen en önemli faiz oranı olan Geç Likidite Penceresi faiz oranı (GLP) yüzde 13.5'ten yüzde 16.50'ye yükseltildiği açıklandı. Analistler her ne kadar güveni tam olarak sağlama adına 7 Haziran'daki olağan toplantıda da bir miktar daha sıkılaştırma yapılması gerektiğine dikkat çekse de, dünkü açıklamadan "gerektiğinde ek parasal sıkılaştırma yapılacaktır" ifadesinin çıkarılması nedeniyle TCMB'nin 300 baz puanlık artışı yeterli görebileceğini ve daha fazla sıkılaştırma yapılmayabileceğini belirtiyor. Ancak bu noktada TL'deki seyrin TCMB'nin 7 haziran kararı açısından belirleyici olması bekleniyor.

BNP Paribas/TEB Stratejisti Erkin Işık, söz konusu ifadenin açıklamadan kaldırıldığını ve TCMB'nin daha dengeli bir duruşa geçtiğini söyleyerek, "Bunun da 7 Haziran toplantısında faiz artırım ihtimalini azalttığını düşünüyorum. Kurda belirgin iyileşme olmazsa, enflasyon önümüzdeki aylarda yüzde 14 seviyesine, çekirdek enflasyon da yüzde 15 seviyesine ulaşabilir" dedi ve şöyle devam etti: "Enflasyon görünümünde kısa vadeye yönelik bozulma beklentisi ve büyüme odaklı mali politikaların enflasyon ve cari açık risklerini artırması ile kurdaki olumlu tepkinin sınırlı kalabileceğini düşünüyorum." Artırım kararına olumlu tepkinin nispeten sınırlı olduğunu söyleyen Işık, "Enflasyon, cari açık görünümü kötü ve mali politikalar büyümeyi desteklediği sürece faiz artırımlarının çok etkili olmadığını görebiliriz. Bugüne baktığımızda yüksek döviz borçları nedeniyle şirketlerin döviz talebi devam ediyor olabilir. Bireysel yatırımcının döviz mevduatı da son dönemde belirgin düşüş göstermişti, kurlar yükseldikçe kar realizasyonuna gitmişlerdi. Onlar da dövizlerini geri alıyor olabilir" dedi.