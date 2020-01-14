Yerli girişim Prisync, Collective Spark liderliğinde 1.1 milyon dolar yatırım aldı

E-ticaret sitelerine rakip fiyat takip hizmeti sunan Prisync yeni yıla 1,1 milyon dolarlık yatırım alarak merhaba dedi. Prisync, firma ölçeği ya da sektör gözetmeksizin, tüm dünyadan e-ticaret firmalarına otomatik rakip fiyat takip, analiz ve otomatik fiyat optimizasyonu hizmeti sağlıyor. Hali hazırda 50’den fazla ülkeden 100’lerce firmaya bu alanda hizmet veren girişim, aldığı 1,1 milyon dolarlık yatırımla birlikte Prisync ürününün gelişimini ve küresel pazardaki büyümesini daha da hızlandırmayı hedefliyor. Ekibin aktardığı bilgilere göre gün geçtikçe büyüyen küresel e-ticaret pazarındaki milyonlarca firmanın oldukça sınırlı bir yüzdesi fiyat otomasyon teknolojilerinden faydalanıyor. Prisync’in ana müşteri kitlesini oluşturan küresel e-ticaret KOBİ’lerinin oldukça büyük çoğunluğu fiyat takip ve analizine ya hiç kaynak ayırmıyor, ya da tamamen manuel yöntemlerle ilerliyor. Ekip Prisync’in küresel büyümesi anlamında bu potansiyelin büyüklüğünü vurguluyor. Prisync’in kurucu ortakları Burç Tanır, Samet Atdağ ve Neslihan Şirin Saygılı bu yatırım turunu bugüne kadar ekip olarak ortaya koydukları gayretin bir validasyonu olarak gördüklerini vurguluyor. Prisync’in gurur verici bir takım çalışması, kısıtlı kaynaklar ve bol deneme-yanılmayla ortaya koymuş olduğu büyümeyi, şirketin aldığı yatırımla birlikte hızlandırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtiyorlar.

“Küresel çapta büyümemize yatırımın da verdiği güç ve güvenle devam edeceğiz.” Firmanın kurucu ortağı ve CEO’su Burç Tanır, Prisync’in sunmuş olduğu değer ve aslen bu değerden faydalanabilecek milyonlarca firma göz önünde bulundurulduğunda, küresel pazarın tedarikçi sayısı anlamında görece kalabalık görünse dahi doyumdan uzak olduğunu düşündüklerini belirtiyor: “Bu anlamda ekip olarak söz konusu yatırımın önemli bir kısmını pazarlama anlamında doğrudan Prisync’in müşteri kazanımı için kullanmayı planlanlıyoruz. Buna ek olarak Prisync’in pazarda ortaya koyduğu otomatik fiyatlandırma değerine dair güçlü bir farkındalık yaratmak, daha geniş kitlelere bu değeri taşımak ve bu yolda Prisync’ten faydalanabilecek binlerce firmaya doğrudan erişim imkanı sağlayacak işbirlikleri inşa etmek amacıyla da ciddi yatırımlar yapıyor olacağız. Öte yandan, küresel büyümemize destek olabilecek olası rakip satın almalarını da ciddi anlamda değerlendirmeye devam edeceğiz.” Prisync’in bu anlamda hali hazırda dünyanın önde gelen e-ticaret platformalarından Magento ve Shopify ile, ve Avrupa’nın önemli e-ticaret pazarlarından Almanya ve Hollanda’nın e-ticaret dernekleri ile partner olduğunu ve geride kalan Mart ayında da Avustralyalı rakibi Spotlite’ı satın aldığını vurgulamakta fayda var.

“İstanbul’da bir Silikon Vadisi Şirketi olma hedefiyle yürüyoruz.” Geride kalan yıllardaki büyümenin temelindeki ekip çalışmasına sıklıkla vurgu yapan ekibin, devam eden yıllardaki büyümenin temeline de yine aynı değeri, ekip çalışmasını koyduğunu söylemek yanlış olmaz. Prisync kurucu ortağı ve CTO’su Samet Atdağ Prisync’in her şeyden önce bir ürün firması olduğunu vurgulayarak, küresel pazarda yüzlerce, hatta binlerce firmaya hizmet verebilecek bir ürün geliştirdiklerini, bunun da ancak ve ancak birbirini mükemmel tamamlayan bir ekip ile mümkün olduğunu belirtiyor: “Prisync ürün ekibi, Türkiye’den yola çıkıp sıfırıncı günden itibaren dünyanın her yerinden şirketlerin kullandığı bir ürünü geliştiren, ve bunu sağlıklı büyüyerek başarabilen bir ekip. Tüm dünyadan binlerce firmaya hizmet veren bir ürün olabilmek ancak birbirini mükemmel tamamlayan bir ekip ve ekip kültürü ile mümkün. Yakın ve orta vadede planımız, teknik ekibimizi geçtiğimiz 6 yılda genişlettiğimiz kadar daha genişletmek. Yıllar içerisinde özenle oluşturulmuş teknik mühendislik birikimi ve gelişime çok önem veren ekip kültürümüz sayesinde ≪İstanbul’da bir Silikon Vadisi şirketi≫ olma hedefiyle yürüyoruz.

Prisync yazılım ekip lideri Neslihan Şirin Saygılı ise: “Müşterilerimiz her ne kadar şirketler olsa da, kullanıcılarımızın gerçek insanlar olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle küresel çapta servis sağlayan bir şirket olarak müşterilerimize 7x24 hizmet veren küresel bir destek ekibimiz var. Tüm dünyayı hedefleyen bu bakış açısı ve teknik mühendislik kültürü ile birlikte her pozisyona ekibimizi çok daha ilerilere taşıyacak yetenekli takım arkadaşları ekleyerek, ‘intelligent pricing’ alanında akla gelen tek ürün olmayı planlıyoruz.” diyerek Prisync’in yazılımdan daha fazlası olduğunun altını çizdi. Prisync’in küresel büyüme vizyonuna inanan ve ekibi bu yolda bu yatırım turuyla destekleyen yatırım fonlarından Collective Spark’ın kurucu ortağı Atıl Erken de uzun süredir Prisync ekibini gözlemleme ve tanıma şansı bulduklarını ve bu yatırımın onları oldukça heyecanlandırdığını söylüyor: “Prisync ekibi birçok farklı büyüme stratejisini sistematik olarak deneyip, başarılı olanları uygulama konusunda kasları güçlü bir ekip olarak dikkatimizi çekti. Kaynakları son derece verimli ve yaratıcı şekilde kullanabileceklerini kanıtlamış olan Prisync ekibinin SaaS alanında dünya çapında başarılara imza atmaya devam edeceğine inanıyoruz. Collective Spark olarak Türkiye’de yetenekli ve hızlı öğrenen güçlü ekiplerin olduğuna olan inancımız güçlenerek devam ediyor. Bireysel ve kurumsal kullanıcıları hedefleyen erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya ve bu yatırım turlarına diğer Türk ve yabancı yatırımcıları dahil etmeye devam edeceğiz.”.