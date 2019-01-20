FİNANS

Yerli imkanlarla yapay deri ürettiler

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2019 14:07 | Son Güncelleme

Tıp eğitiminde kullanılan ve uzun yıllardır ithal edilen yapay deri, İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta, yerli imkanlarla yüzde 90 daha ucuza imal edildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi yöneticileri, öğrencilerinin mesleki beceri eğitimlerinde kullandıkları cerrahi setlerin kullanılamayacak kadar yıpranması nedeniyle yenilerinin alınması için yurt dışında üretim yapan bir firmayla irtibata geçti.

Yerli imkanlarla yapay deri ürettiler

Firmanın Çin malı tek dikiş pedi için 14 dolar istemesi, fakülte yöneticilerini farklı arayışlara yönlendirdi.
Yurt içinde görüştükleri firmalardan olumsuz yanıt alan yetkililer, üniversite-sanayi iş birliğini artırmak için kurulan İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'a başvurdu.
Burada faaliyet gösteren "Theta" firmasının konuya sıcak bakması üzerine, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Nigar Vardı, Prof. Dr. Ahmet Gültek, Prof. Dr. Turgay Seçkin, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Canpolat ve firma paydaşları tarafından araştırma ve geliştirme projesi hayata geçirildi.
Tıp eğitiminde temel hekimlik becerilerinin geliştirilmesinde kullanılacak tek ve çift katlı yapay deri dikiş pedleri, yaklaşık 3 ayda hem de ithal edilenlerden yüzde 90 daha ucuza üretildi.
Kimyasal malzemeden üretilen tıp eğitiminde başarıyla kullanılmaya başlanan yerli yapay deri, iki üniversiteye de örnek olarak gönderildi.

'DÖVİZİN DIŞARIYA ÇIKMASINA ENGEL OLDUK'

'DÖVİZİN DIŞARIYA ÇIKMASINA ENGEL OLDUK'
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için daha önce yurt dışından ithal edilen malzemenin, artık üniversitelerinde üretilmeye başlandığını söyledi.
Kızılay, öğrencilik dönemlerinde dikiş atmayı hastalar üzerinde öğrendiklerine dikkati çekerek, "Ancak o devir geçti. Şimdi geleceğin doktorları bütün acemiliklerini, bütün ön çalışmalarını maketler üzerinde yapmak zorunda. Çünkü artık belli bir tecrübeye sahip olduktan sonra insan üzerinde ancak dikiş atabilirler. Bu tecrübeyi kazanmak için maketlere, bu malzemelere ihtiyaç var. Bu malzemeleri de şimdiye kadar yurt dışından ithal ediliyordu artık İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta üretiliyor." diye konuştu.
Ürünün tıp eğitimi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Kızılay, şöyle devam etti: "Ürün dünya standartlarında hatta bazı özellikleriyle daha ileri ve avantajlı şekilde üretildi. Her mikrometre, milimetre incelik ve kalınlığı ayarlanabiliyor, esnekliği ölçülebiliyor. Üretimi bu özelliklere göre yapabiliyorlar. Projeye, Bilimsel Araştırmaları Destekleme Fonumuz finansman sağladı. Bir üniversite-sanayi iş birliği projesi olarak destekledik ve takdire şayan bir ürünle karşı karşıyayız. Bunu üretmekle dövizin dışarıya çıkmasına engel olduk ve maliyetini neredeyse 15'te 1'e kadar düşürdük."
Prof. Dr. Kızılay, ürünü daha geliştireceklerini belirterek, "Bundan sonraki aşama yolda. Ürünü, insan maketi parçalarının üzerine giydirebilir ve değiştirilebilir hale getireceğiz. Ürünü çok ekonomik olarak ülkemizdeki bütün tıp fakültelerine satacağız. Üretim, pazarla ve yaygınlaştırma aşamalarına üniversite olarak bütün desteği vereceğiz." şeklinde konuştu.

'KOL, BACAK, GÖĞÜS MAKETLERİ DE ÜRETİLECEK'

'KOL, BACAK, GÖĞÜS MAKETLERİ DE ÜRETİLECEK'
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş ise tıp öğrencilerinin gerçek klinik eğitime geçmeden önce maketler üzerinde uygulama yaparak kendilerini geliştirdiğini söyledi. Durmuş, tıp eğitiminde kullanılan yapay deriyi uzun çalışmalar sonucu ürettiklerini anlatarak, ürünleri iki üniversiteye numune olarak gönderdiklerini ve son derece olumlu yanıt aldıklarını ifade etti.
Ürünün geliştirilmeye müsait olduğuna işaret eden Durmuş, "Şu an ilk aşamadayız ama ileride bunun kol, bacak, göğüs maketleri de üretilecek. Hatta mühendislik fakültesindeki hocalar bu maketlere elektronik devreler de yerleştirilebileceğini söyledi. Ülkemiz teknolojisi, ülkemizdeki yetişmiş insan kalitesi artık bu tür ürünleri üretmeye müsait." diye konuştu.

'BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ'

'BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ'
Teknopark Genel Müdürü Doktor Öğretim üyesi Adnan Fatih Kocamaz ise Teknopak'ta son 2 yıldır önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini belirterek, tıp eğitiminde kullanılmak üzere ürettikleri yapay derinin de bunlardan biri olduğunu kaydetti. Üniversite-sanayi iş birliğiyle son derece başarılı bir ürün geliştirdiklerini aktaran Kocamaz, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 'Biz üreten bir devlet olmazsak yok olan bir devlet oluruz.' Bu noktada da ülkemizin dışarıya aktardığı bir kanalın, tabiri caizse bir kanayan damarın bizim tarafımızdan kapatılmış olması ayrıca gurur verici." değerlendirmesinde bulundu. - "Artık üniversitemiz bünyesinde üretiyoruz" Üretici Theta firmasının yetkilisi Can Ören ise gelen talep üzerine çalışmalara başladıklarını ve 3 aylık bir süreçte ürünün numunelerini üretmeyi başardıklarını söyledi. Kimyasal malzemeden üretilen deriyi çeşitli testlere tabi tuttuklarını ve son derece olumlu sonuçlar aldıklarını dile getiren Ören, şöyle devam etti: "Test için ürünü iki farklı üniversiteye gönderdik. Üniversitelerdeki çeşitli alanlarda yapılan testler sonucunda ürünün istediğimiz standartlara dikiş atma seviyesine ulaştığını anlamış olduk. Üniversitemiz bünyesinde ürettiğimiz ilk yapay deridir. Bu daha önce tamamen yurt dışından ihracatı yapılan bir üründü. Artık kendi üniversitemiz bünyesinde üretiyoruz. Yapay deri olarak ürettik fakat ilerleyen süreçte biz bunu vücut, kol, bacak, göğüs, kafatası maketi olarak devamını getireceğiz. Hem yerli hem milli üretim olarak planlanmış ve yapılmış bir ürün, şu anda elimizde bulunuyor." Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan da ürünün üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu belirterek, bu alanda üretime geçmek isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya Teknopark İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi yapay deri

En Çok Okunan Haberler

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

İçeceklerle ilgili flaş depozito kararı!

İçeceklerle ilgili flaş depozito kararı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçecek ambalajlarıyla ilgili flaş depozito kararı! Bakan Kurum duyurdu

İçeceklerle ilgili flaş depozito kararı!

Merkez Bankası kâr payı avansı ödenmesine karar verdi

Merkez Bankası'ndan önemli açıklama!

Bakan açıkladı! Dijital oyunda rekor ihracat

Bakan açıkladı! Dijital oyunda rekor ihracat

Soyunma dolabı ve çok amaçlı metal dolap alırken bilinmesi gerekenler

Soyunma dolabı ve çok amaçlı metal dolap alırken bilinmesi gerekenler

Tüm kamuda çalışanlar merak ediyordu! Belli oldu

Tüm kamuda çalışanlar merak ediyordu! Belli oldu

2030'da ekonomileriyle bu ülkeler söz sahibi olacak!

2030'da ekonomileriyle bu ülkeler söz sahibi olacak!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.