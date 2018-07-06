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Son dakika haberi... Yerli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

BDDK/Akben: Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık dedi.

Son dakika haberi... Yerli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

BDDK Başkanı Ali Akben, "Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık." dedi.

"Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek." diyen Akben, şunları söyledi:

"Şu anda TBB ve TKBB üyesi bankalarımızdan bir kuruluş kurma konusunda talepler var. Bunun yanında TOBB, Finansal Kurumlar Birliği üyeleri, Türkiye'nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz."

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Anahtar Kelimeler:
kredi derecelendirme BDDK

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