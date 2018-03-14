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Yerli kripto para birimi NeXpara faaliyetlerini durdurdu

14 Mart 2018 17:03

Türkiye’nin yerli kripto parası hedefiyle yola çıkan NeXpara, piyasadan çekildiğini açıkladı. 1 Mart’t a halka arz edilen NeXpara dün itibarıyla 2 milyon 840 bin TL toplamıştı. Toplanan fon, yatırımcılara iade edilecek.

Yerli kripto para birimi NeXpara faaliyetlerini durdurdu

 Türkiye’nin yerli kripto parası olma hedefiyle yola çıkan NeXpara piyasadan çekildi. 1 Mart’ta halka arz edilen NeXpara, topladığı 2 milyon 840 bin TL yatırımı geri iade edecek.

 
NeXpara sitesinde konuya ilişkin şu açıklama paylaşıldı:
 
“Yol haritamızda belirlediğimiz BDDK ve KOIN VAKIF planlarımızın, yetkili merciler ile yaptığımız görüşmeler sonrasında, şu anki Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde imkansız olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle, 14 Mart 2018 tarihi itibariyle konu ile alakalı yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında aldığımız karara istinaden, süreç içerisinde bizlere güvenerek yatırım yapan tüm üyelerimizin zarar görmemesi adına ivedilikle 14 Mart 2018 saat 09:30’dan itibaren tüm havale/eft yatırımları geri iade edilecektir. Ayrıca, Bitcoin ve Ethereum olarak yatırım yapanlara ilgili cüzdan bilgileri paylaşılacaktır. Bu süreçte bizlere güvenen, inanan, yanımızda olan herkese ayrı ayrı teşekkür eder, kripto hayatınızda bol kazançlar dileriz.”
 
Kripto paralar konusunda çeşitli analizler yapan ve eğitimler veren Eylem Cülcüloğlu ise NeXpara Pazarlama Direktörlüğü ü görevinden ayrıldığını duyurdu:
 
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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 44 Oy
    bu nasıl bir yerli para anlayışıki türkçede X diye harfmi var nereden devşirdiniz bunu sakın milli felan demeyin çünkü yalan
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  • 26 Oy
    başlamadan bitti adamlar heveslerini kırdınız cocukların :)
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