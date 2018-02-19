FİNANS

Yerli muz fiyatı tavan yaptı

19 Şubat 2018 14:29

Antalya'da rekolte azlığı nedeniyle Gazipaşa muzunun kilogram fiyatı pazarda 10 liraya kadar yükseldi

Yerli muz fiyatı tavan yaptı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rekolte azlığı nedeniyle muzun kilogram fiyatı pazarda 10 liraya kadar yükseldi.
 
Gazipaşa ilçesinde büyük bölümü deniz gören dağların eteklerinde bulunan muz bahçelerinde son hasat yapılıyor.
 
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, kış aylarında yaşanan don olayları nedeniyle açık alanda üretilen muzların zarar gördüğünü söyledi. Muz ağaçlarının hava şartlarından çabuk etkilendiğini vurgulayan Çelik, "Hasat dönemimizi bu ay itibarıyla bitiriyoruz. Muz üretim şartları belli. Çok zorlu şartlarda üretim yapıyoruz. Gazipaşa'da örtü altı ve açık alanda üretim var. Örtü altında beklenen rekolteye ulaştık. Hava şartları özellikle açık alandaki ürünleri etkiledi" dedi.
 
Üretici İsmet Çabuk da muz fiyatının ilk kez bu kadar yükseldiğini belirterek, "Muzun kilogramını 2 liranın üzerinde satamıyorduk. Bu yıl Allah'a şükürler olsun 4-5 liradan tarlada ürün sattık. Allah bu sene yüzümüze güldü. Ürünlerimiz de kaliteli. Tüccarımız gelip araziden muzu alıyor. Daha sonra deposuna koyup, satışa hazırlıyor." diye konuştu.
 
Muz üretiminin zorlu koşullarda yapıldığını belirten Ayşe Çabuk da "Arazimiz engebeli olduğu için bu muzları sırtımızda taşıyoruz. Bu yıl emeğimizin karşılığını aldık. Bütün vatandaşlara doğal olan Gazipaşa muzunu tavsiye ediyorum." dedi.
 
AA
 
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