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Yerli otomobil piyasaya 5 modelle girecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Türkiye'nin otomobilinin, 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerini düşürmek açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlanıyor" dedi.

Yerli otomobil piyasaya 5 modelle girecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projesi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu (OGG) İşbirliği Protokolü"nün imzalandığını hatırlatan Özlü, imza töreninin ardından, OGG üyesi 5 şirketin çalışmalara hız verdiğini söyledi.

Özlü, projede teknik ve mali analizin, fizibilitenin son aşamasına geçildiğine işaret ederek, "Geldiğimiz noktada, devlet desteklerinin tasarımı üzerinde çalışılıyor. Ayrıca bir üst yönetici (CEO) ataması olacak, buna Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu karar verecek. CEO olarak çok sayıda ismin adı geçti ancak şu anda 3 isim üzerinde düşünülüyor. Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu, CEO'sunu kendi içinde değerlendirip çalışma arkadaşlarını kendileri açıklayacaklar." diye konuştu.

Bakan Özlü, seçilecek kişinin, otomotiv sektöründe, küresel başarı elde etmiş bir Türk olacağını vurguladı.

Özlü, üst yöneticinin belirlenmesinin ardından, şirketleşme sürecinin tamamlanacağını anlattı. Kurulacak şirketin adının henüz belli olmadığını, iletişim firmalarıyla yapılacak görüşmeler sonrasında tespit edileceğini dile getiren Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde, ülke olarak küresel bir başarı hedefliyoruz. Dolayısıyla küresel ölçekte kabul edilebilir, güzel bir isim olacak. Şirketin adı, Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu'nun iletişim firmalarıyla yapacağı çalışmalarla ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu'nda bulunan 5 şirketin hisse oranlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğüne değinen Özlü, bu noktada devletin katılımı ya da katılmaması gibi alternatiflerin de görüşüldüğünü belirtti. İlk etapta OGG'de yer alan 5 şirketin, eşit ortaklık olmasını tercih ettiklerinin altını çizen Özlü, şu an çalışmaların 5 şirketin eşit ortaklığı şeklinde devam ettiğini kaydetti.

"ÜRETİM İÇİN 22 İLDEN TALEP VAR"

Özlü, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim yeri konusunda 22 ilden talep geldiğine dikkati çekerek, taleplerin değerlendirilerek en uygun il ve bölgenin seçileceğini bildirdi.

Şu aşamada hangi segmentte ve kaç modelle piyasa girileceğinin ele alındığına işaret eden Özlü, "Türkiye'nin Otomobili'nin, 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerini düşürmek açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlanıyor. Mesela bir sedan olacak, bir spor kullanım modeli SUV cinsi olacak, bir genel maksat aracı olacak. Araçlar, B ve C segmentinde üretilecek. Türkiye'nin Otomobili, elektrikli olacak." şeklinde konuştu.

"YERLİ OTOMOBİLDE AMAÇ MİLLİ MARKA OLUŞTURMAK"

Projenin, milli bir marka oluşturma hedefiyle geliştirildiğini vurgulayan Özlü, bu sebeple aracın markasının, teknik hususlar kadar önemli olduğunu söyledi.

Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde, teknik-mali analiz, şirketleşme ve CEO atanması konusuna yoğunlaştık, bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu aşamaların ardından tasarım, üretim, logo ve marka belirlenmesi çalışmalarına yoğunlaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin, hem ülkedeki teknolojinin dönüşümüne katkı sağlayacağını hem de ülkeye uluslararası piyasalarda ürünlerini kendi markasıyla pazarlama fırsatı sunacağına dikkati çeken Özlü, bu sebeple son derece önemli ve stratejik olduğunu kaydetti. Projenin halk tarafından da sahiplenildiğine değinen Özlü, aracı ilk alanlardan olmak için sıraya girmek isteyen çok sayıda vatandaş olduğunu aktardı.

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde, 2019 yılında prototipinin geliştirilmesi, 2021 sonunda ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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