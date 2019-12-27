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  4. "Yerli otomobildeki ’Bursa’ imzası bizi gururlandıracak"

"Yerli otomobildeki ’Bursa’ imzası bizi gururlandıracak"

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 12:23 | Son Güncelleme

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Av.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, yerli otomobil üretim tesislerinin Bursa’da yapılacak olmasından dolayı büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.
Yerli otomobilde Bursa imzası görecek olmanın kendilerini ayrıca gururlandıracağını vurgulayan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu; “Türkiye’nin yerli ve milli üretim hamlelerini en başından itibaren destekliyorduk. Ekonomik kalkınmanın temelinde üretimin arttırılması geliyor. Katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Ülkemizin ve kentimizin geçmişi maalesef fason üreticiliğe dayanıyor. Bu açmazdan bizi ancak ve ancak teknolojik ürünler kurtarabilirdi. Yerli otomobil bu anlamda güzel bir örnek olacak. Üretiminin Bursa’da yapılacak olması da bizleri mutlu etti. Türkiye’nin otomobilinde Bursa imzası görmekten gurur duyacağız” şeklinde konuştu.
"Gerekli tecrübe ve altyapımız var"
Bursa’nın uzun yıllardır otomotiv üreten çok önemli firmalara ev sahipliği yaptığına ve yeterli tecrübesi bulunduğuna dikkati çeken Oya Eroğlu, yeni açılacak fabrikanın Bursa’daki hazırlık sürecini en kısa sürede tamamlayabileceğinin altını çizdi. Bursa’da kalifiye personel ve gerekli altyapının da hazır olduğuna işaret eden Eroğlu; “Renault ve TOFAŞ sayesinde dünya, bu kentte otomobil üretiminin yapıldığını biliyor. Yedek parça konusunda da kendisini kanıtlamış bir çok firmamız bulunuyor. Yerli otomobil tesisinde çalışacak teknik ve kalifiye personel temini açısından da herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Bursa, bu yatırım için en doğru adres olmuştur” dedi.
Kadın istihdamına dikkat
BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, yerli otomobil üretim tesislerinde 4 bin 300 civarında personel çalışacağını, bu personel içerisinde kadın istihdamına özel önem gösterilmesini rica etti. Otomotiv sektöründe tecrübeli çok sayıda kadının bulunduğunun altını çizen Eroğlu; “Kadınlarımızın istihdam ve üretime daha fazla katılması için özel bir çaba gösteriyoruz. Yerli otomobil konusunda da üretimin her safhasında kadınların en iyi şekilde görevlerini yerine getirebileceğine inanıyoruz. Üretim tesisleri için personel alım sürecinde kadınların daha fazla destek görmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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