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  4. Yerli otomobile EGEİD’ten tam destek

Yerli otomobile EGEİD’ten tam destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye’nin yerli otomobiline iş dünyasından tam destek geldi.

Yerli otomobile EGEİD’ten tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye’nin yerli otomobiline iş dünyasından tam destek geldi. Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, yerli otomobilin dünya pazarlarında karşılık bulacağını söyledi.
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Türkiye’nin yerli otomobilinin tanıtım programının ardından bir açıklama yapan EGEİD Başkanı Ayberk Aloğlu, “Bir kere öncelikle bizi ve ülkemizi heyecanlandıran ve hatta heyecanın doruk noktasına ulaştıran, bu işte öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve biz ülkece tabir ettiğimiz o koskoca yürekli 5 babayiğide teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız. Geç kalınmıştı. Çünkü ülke olarak Türkiye olarak, Türk milleti olarak şimdiye kadar yerli otomobilimizi yapmamız gerekiyordu. Ama yine de geç olsun ama güç olmasın diye bir deyimimiz vardır. Çok şükür o mutlu güne kavuştuk. Hem şık tasarımıyla hem de motordaki elektrikli teknoloji seçimiyle çok beklenilen, dünya pazarlarında karşılığını alabileceğimiz bir otomobil seyrettik. Seri üretimine de geçmesini canı gönülden diliyoruz ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Dünya pazarlarında da karşılık göreceğine inanıyoruz” dedi.
Yerli otomobilin Türkiye’yi dünya pazarında 2-3 adım öne taşıyacağını vurgulayan Aloğlu, “Gerçekten yerli olmanın, milli olmanın, milliyetçi olmanın başı bunla başlar. Millileşmekle başlar. Sadece arabada değil tüm motorlu araçlarda ve gıdasından tutun da tekstiline kadar her şeyiyle milli olabilmek tabii ki de tek hedefimiz olmalı. Dünyadaki pazar paylarına baktığımızda millileşerek, kendi ürünlerini pazarlara sokarak daha iyi hizmet vermek ve bu konuda ihracatlarını artırmak istiyorlar. Bizde dünyada varız diyebilmek için, savaşabilmek için bu teknolojiyle beraber ihracatı, sanayiyi artırabilmek için muhakkak yerlileşmeye ve millileşmeye ihtiyacımız var. Türkiye’nin neler yapabileceğini gösterdik. Zamanında Devrim arabalarıyla heyecanlandığımız yine olmuştu. Bizler onları görmedik ama babalarımız, amcalarımız, büyüklerimiz heyecanı yaşamıştı. Tabii o zaman istenen şartlar yoktu, koşullar yoktu. Seri üretime geçilemedi. Ama şuan inanıyorum ki bu şartlar gerçekleşti. Ve Türkiye’nin otomotiv sanayiinde de çığır açacağına canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.

"İtalya’da tasarlanması milli olmadığını göstermez"
"İtalya’da üretildi", "Almanya’da tasarlandı" gibi eleştirilerin yapıldığını söyleyen Aloğlu şunları kaydetti:
“Tabii ki bunların olması doğaldır. Ama şunu söylemek gerekir. Bir otomobilin İtalya’da tasarlanması ya da yurt dışında tasarlanması bu işin milli olmadığını göstermez. Biz kendimizde yaklaşık 28 tane farklı iş kolu sektörlerini yürüten iş insanlarıyız. Bazen bizim tekstilde de İtalya’da, Fransa’da, Almanya’da tasarlayıp da Türkiye’ye getirip yani numunesini orada yapıp Türkiye’ye getirdiğimiz malların seri üretimini burada yapıp, ihracat payını artırarak büyütüyoruz. İnşallah motoruyla, yazılımıyla, dış tasarımıyla daha güzel sonuçlar alınacağına eminiz. Heyecanlıyız, her konuda devletimizin, babayiğitlerin yanındayız.”

Yerli otomobile EGEİD’ten tam destek

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