Yerli otomobile ilk taliplerden biri Nişantaşı Üniversitesi oldu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobil projesinin ilk taliplerden biri Nişantaşı Üniversitesi oldu.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite aldığı karar doğrultusunda rektörlük makam aracını yerli otomobil ile değiştireceğini duyurdu.

Türkiye'nin 60 yıldır hayalini kurduğu Türkiye'nin Otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na (TOGG) Yeniliğe Yolculuk Buluşması ile tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Türkiye'nin tarihi bir güne şahitlik ettiğini belirtti.

Yalçın, yerli ve milli ürünlerle dünyada markalaşmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünya ekonomi sahnesinde söz sahibi olmak istiyorsak yerli ve milli ürünler üretmeliyiz ve tercih etmeliyiz. Ekonominin lokomotiflerinden biri olan otomotiv sanayisinde dışa bağımlığı yok etme anlamında ilk adımın atıldığı bu önemli gün ülkemiz adına bir dönüm noktasıdır. Üniversite olarak dün ve bugün yerli ve milli kaynaklarla üretilen her ürüne destek verdiğimiz gibi yarın da desteğimizi devam ettireceğiz. Yerli ve milli imkanlarla dev projelere imza atılan ülkemizde yerli otomobil bunlardan sadece biri. Bu noktada yerli otomobilin ilk talipleri arasında Nişantaşı Üniversitesi olarak biz de varız.