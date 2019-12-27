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  4. Yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup talip oldu

Yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup talip oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 18:16 | Son Güncelleme

Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde görücüye çıkartılan yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, talip olduğunu açıkladı.Türkiye’nin yerli otomobili, Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması’yla görücüye çıkarıldı.

Yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup talip oldu

Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde görücüye çıkartılan yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, talip olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin yerli otomobili, Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması’yla görücüye çıkarıldı. Müthiş bir görsel şölenle herkesin beğenisini kazanan yerli otomobilimizin ilk aracına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talip olurken, kentin plaka numarası 41’inci arabaya da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın talip oldu.

OTOMOTİVDE ÖNCÜ

Otomotiv dünyasının öncüleri arasında yer alan markaları bünyesinde barındıran Haldız Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız da, Haldız Otomotiv Grubu olarak yerli otomobilin Kocaeli bayiliğine talip olduğunu açıkladı.

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Gebze Haldız Grup yerli otomobil Bilişim Vadisi Türkiye'nin otomobili

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