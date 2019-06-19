Yerli patates cinsi 'Nahita' görücüye çıktı

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates cinsi "Nahita", Adana'da yabancı tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı.

Adana'da bir patates tarlasında düzenlenen etkinlikte, özel bir firmanın dağıtımını yaptığı patates cinsleri görücüye çıktı. Etkinlikte, firma tarafından kullanım hakkı alınan Türkiye'nin ilk yerli patates cinslerinden "Nahita" için de özel bir stant kuruldu.

Adını Niğde'nin antik çağlardaki isminden alan "Nahita, patates üretiminde söz sahibi olan aralarında Hindistan, Polonya, Pakistan, İran ve Irak'ın da olduğu 15 ülkeden katılan tohumculuk firması uzmanlarına tanıtıldı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitülerinde 2005'ten beri yürüttükleri ıslah çalışması neticesinde 10 yerli patates cinsini ülke tarımına kazandırdıklarını, bunlardan 6'sının da kullanım hakkını özel sektöre devrettiklerini söyledi.

"Nahita"nın bu patates cinslerinin ilki olduğunu ifade eden Pırlak, "Nahita erkenci bir patates çeşidi. Yüksek verimli ve özellikle adaptasyon yeteneği yüksek bir patates çeşidimiz. Nahita'nın şu an itibariyle Adana'da ilk hasadı yapılıyor. Aynı zamanda ilk kez uluslararası platformda farklı ülkelerden gelen patates üretiminde söz sahibi firmalara da tanıtıldı." dedi.