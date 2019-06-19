FİNANS

Yerli patates cinsi 'Nahita' görücüye çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2019 15:50 | Son Güncelleme

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates cinsi "Nahita", Adana'da yabancı tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı.

Yerli patates cinsi 'Nahita' görücüye çıktı

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates cinsi "Nahita", Adana'da yabancı tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı.

Adana'da bir patates tarlasında düzenlenen etkinlikte, özel bir firmanın dağıtımını yaptığı patates cinsleri görücüye çıktı. Etkinlikte, firma tarafından kullanım hakkı alınan Türkiye'nin ilk yerli patates cinslerinden "Nahita" için de özel bir stant kuruldu.

Adını Niğde'nin antik çağlardaki isminden alan "Nahita, patates üretiminde söz sahibi olan aralarında Hindistan, Polonya, Pakistan, İran ve Irak'ın da olduğu 15 ülkeden katılan tohumculuk firması uzmanlarına tanıtıldı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitülerinde 2005'ten beri yürüttükleri ıslah çalışması neticesinde 10 yerli patates cinsini ülke tarımına kazandırdıklarını, bunlardan 6'sının da kullanım hakkını özel sektöre devrettiklerini söyledi.

"Nahita"nın bu patates cinslerinin ilki olduğunu ifade eden Pırlak, "Nahita erkenci bir patates çeşidi. Yüksek verimli ve özellikle adaptasyon yeteneği yüksek bir patates çeşidimiz. Nahita'nın şu an itibariyle Adana'da ilk hasadı yapılıyor. Aynı zamanda ilk kez uluslararası platformda farklı ülkelerden gelen patates üretiminde söz sahibi firmalara da tanıtıldı." dedi.

"Nahita"nın kullanım hakkını alan firmanın üst yöneticisi Suad Sadak da erkenci pazarlara hitap edebilmek için bu patatesi ürün çeşitleri arasına aldıklarını vurguladı.

Bu ürünü başka ülkelere de pazarlamak istediklerini ifade eden Sadak, "Misafirlerimiz bu cinsi beğendi. Onlar ülkelerine götürüp deneyecekler, verimi istedikleri gibi çıkarsa tohumunu biz sağlayacağız. Dünyada tohumda çok büyük yabancı şirketler var ve bunların çok güzel, kuvvetli ürünleri var. Biz Nahita'nın da kalite özelliklerini ön plana çıkaracağız. Nahita sayesinde umuyorum ki o ürünlere karşı biz de rekabetçi duruma geleceğiz. Ben ondan eminim. Tüm gayemiz onun için." diye konuştu.

Hollanda merkezli bir tohumculuk firmasının üst yöneticisi Jan van Hoogen ise Türkiye'nin patates üretimi yapılan bir çok yerini gezdiğini, ilk kez geldiği Adana'daki verimin dikkatini çektiğini belirtti.

Tarımda iyi toprağın yanı sıra iyi bir çeşidin de olması gerektiğini ifade eden Hoogen, "Bu iki kombinasyonu da burada gördüğüm için şu anda tüm çeşitlerden çok memnunum. Nahita'yı çok beğendim." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Nahita Adana

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