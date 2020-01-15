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  4. Yerli startup, "tüketim tahminleriyle" ekonomiye milyonlarca lira kazandırıyor

Yerli startup, "tüketim tahminleriyle" ekonomiye milyonlarca lira kazandırıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Algopoly İş Geliştirme Direktörü Selçuk Can Güven: - "Şebekede üretilen ve tüketilen enerjinin hep dengede olması gerekiyor. Bu bağlamda görevli şirketler, bölgelerinde bir gün sonra tüketilecek elektriği tahmin ederek saat bazında piyasaya bildiriyor. Bu tahminin şaşması durumunda çeşitli önlem mekanizmaları devreye giriyor ve bu yüzden bir dengesizlik maliyeti oluşuyor" - "Dengesizlik maliyeti 2018 yılında 421 milyon TL'ydi. Geçen yılın ilk 9 ayında 548 milyon TL oldu. Eğer tahminler teorik olarak yüzde 100 doğrulukla gerçekleşseydi bu maliyet sıfır olacaktı. İşte biz bu noktada devreye girip, yapay zeka ve diğer teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz modellerle yüksek doğruluklu tahmin yaparak dengesizlik maliyetlerini azaltıyoruz"

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK - Yerli startup Algopoly, elektrik üretim sürecindeki maliyetleri "tahminleme" ile azaltarak Türkiye ekonomisine milyonlarca lira katkı sağlıyor.

Algopoly İş Geliştirme Direktörü Selçuk Can Güven, BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar Konferansı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji ve finans odağında büyük ölçekli tahminleme hizmetleri veren bir startup olduklarını, bu sektörlerdeki karmaşık problemleri matematiksel modelleme ile çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Bağımsız konulara ve sektörlere algoritmik yaklaşımlarının kendilerini öne çıkaran unsur olduğunu ifade eden Güven, "Problemi ve erişilmek istenen çıktıları tanımladıktan sonra sadece birkaç gün içerisinde sonuç verebilen algoritmalar üretip bunları müşterilerimizin hali hazırdaki süreçlerine uygulayabiliyoruz." dedi.

- "Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 20-25'ini tahmin ediyoruz"

Güven, bir elektrik dağıtım şirketinin düzenlediği yarışmada birinci olduklarını ve bu sayede Türkiye'nin önemli elektrik sağlayıcılarından biriyle çalışmaya başladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Çalışmaya başladığımız şirketi tahmin doğruluğu sıralamasında diğer şirketler arasında birinci yapınca, organik şekilde diğer müşterilerimizle tanışmaya ve çalışmaya başladık. Müşteri sayımız arttıkça da veri bilimi alanında genç yaşına rağmen harika işler çıkarmış takım arkadaşlarımızı bünyemize kattık.

An itibarıyla 6 sektöre ve 2 ülkeye yayılmış müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Ürünlerimizden biriyle Türkiye’de tüketilen tüm elektriğin yaklaşık yüzde 20-25'ini tahmin ediyoruz. Ürünlerimizden diğeri ise ülkemizde üretilen tüm güneş enerjisinin yaklaşık yüzde 20-25'sini tahminliyor."

- "Tahminlerle dengesizlik maliyetlerini azaltıyoruz"

Kuruldukları 2017 yılından bu yana 6'sı teknik 1'i iş geliştirme odaklı 7 kişilik bir ekibe ulaştıklarını dile getiren Güven, iyi bir finansal disiplin ve pozitif nakit akışıyla büyüme ivmelerinin devam ettiğini ve daha hızlı büyüme stratejileri kurguladıklarını anlattı.

Güven, şirketlerinin, elektrik üretimi ve tüketimindeki dengesizlik maliyetlerini azaltarak müşterilerine ve Türkiye ekonomisine milyonlarca liralık katkı sağladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şebekede üretilen ve tüketilen enerjinin hep dengede olması gerekiyor. Aksi takdirde altyapı zarar görüyor veya büyük ölçekli elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu bağlamda görevli şirketler, bölgelerinde bir gün sonra tüketilecek elektriği tahmin ederek saat bazında piyasaya bildiriyor. Bu tahminin şaşması durumunda çeşitli önlem mekanizmaları devreye giriyor ve bu yüzden bir dengesizlik maliyeti oluşuyor.

Bu maliyet 2018 yılında 421 milyon TL'ydi. Geçen yılın ilk 9 ayında 548 milyon TL oldu. Eğer tahminler teorik olarak yüzde 100 doğrulukla gerçekleşseydi bu maliyet sıfır olacaktı. İşte biz bu noktada devreye girip, yapay zeka ve diğer teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz modellerle yüksek doğruluklu tahmin yaparak dengesizlik maliyetlerini azaltıyoruz."

- "Türkiye'de startuplar açısından pozitif bir farkındalık oluştu"

Kısa vadeli hedefleri arasında yurtdışındaki müşterilerinin sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Güven, "ABD pazarına girişimizi sağlayan, piyasa değeri yaklaşık 11 milyar dolar olan ikinci el araç satış ve teslimat platformu Carvana'ya tedarik zinciri simülasyonu hizmeti veriyoruz. Finans sektörüne ise tematik kredi skorlama modelleri gibi hizmetler sunuyoruz." diye konuştu.

Güven, Türkiye'de startuplar açısından ekosistemde pozitif bir farkındalık oluşmaya başladığına dikkati çekerek, şu şekilde konuştu:

"Bu farkındalık büyük ve köklü holdinglerden ziyade bir alt ölçekteki şirketler sayesinde gelişiyor. Umuyoruz ekosistemin daha da kalkınmasıyla bu tip iş birliği imkanları daha da çoğalır. Teknokentler de bu tip ilişkilerin gelişmesinde kilit rol oynuyor.

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde çalışmalarını yürüten bir firma olarak, teknokentte olmanın kağıt üstündeki avantajları bir yana, bize en önemli katkısı buradaki dayanışma ortamını yaşamamız oldu. Ekosistemde sizle aynı alanda faaliyet gösteren startuplar ile bilgi paylaşımı yapmak inanılmaz faydalar sağlıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Algopoly, Algopoly İş Geliştirme Direktörü Selçuk Can Güven,

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