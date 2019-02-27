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Yerli sürücüsüz elektrikli araç yola çıkmaya hazır

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.02.2019 15:46 | Son Güncelleme

Teknoloji şirketleri FEV Türkiye ile KODECO tarafından geliştirilen yerli sürücüsüz elektrikli araç "Otomod", yola çıkmaya hazır hale getirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'te faaliyet gösteren FEV Türkiye ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bulunan KODECO tarafından geliştirilen otonom (sürücüsüz) aracın test prototipi, yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucu İzmir'de başarıyla tamamlandı.

KODECO Genel Müdürü Kerem Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda trendin otonomiye doğru olduğunu söyledi.
Hazırladıkları, "Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok Fonksiyonlu Elektrikli Otonom Taşıt" projesine TÜBİTAK'tan hibe desteği aldıklarını belirten Odabaşı, "Projemizin önemli aşaması olan test prototipimizi çıkarmayı başardık. Bu test aracı dijital sürüş kontrolü ve otonom özelliklerin yol sürüş denemeleriyle beraber geliştirilmesi için üretildi. Dolayısıyla ergonomi ve görsellik gibi özellikler sonraki prototipe saklandı." dedi.

YAYA VE ARAÇLARI ALGILAYACAK

YAYA VE ARAÇLARI ALGILAYACAK
Otomod'un gelecek hafta İTÜ Maslak Kampüsü'nde kullanılmaya başlanacağını dile getiren Odabaşı, aracın ilk etapta kampüs güzergahında veri toplayacağını söyledi.
Araçta sensör ve kameraların bulunduğunu ifade eden Odabaşı, "Bu sayede yaya ve araçları algılayacak ayrıca kendi konumunu belirleyecek. Otomod'un gelecekte üniversite, hastane ve havaalanı gibi kampüslerde, yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma amacıyla kullanılmasını planlıyoruz." diye konuştu.
Odabaşı, araçtaki kontrol yazılımlarının yerli olduğuna dikkati çekti.
KODECO markasıyla yola çıktıklarını belirten Odabaşı, "Veri toplama aşamasının tamamlanmasıyla araç üzerindeki son düzenlemeleri yapmış olacağız. Böylece üreteceğimiz yeni prototipin lansmanını 2019 Ekim'de Almanya'daki fuarda yapacağız. Aracımızı da tüm dünyaya tanıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.
Otonom araç üretiminde iddialı olduklarını vurgulayan Odabaşı, teknik nedenlerle ilk etapta kampüsleri seçtiklerini belirtti.

Odabaşı, şunları kaydetti:

Odabaşı, şunları kaydetti:
"Kampüsü tercih etmemizin nedeni bunu teknik olgunluğa getirmek. Çünkü bu alanlarda hız sınırlamaları mevcut ve bilinen ortam. Bu araçların pazar hedefi kampüslerin ötesinde. Örneğin metro ile belli bir istasyona geldiniz. Sizin isteklerinize özel dağıtım yapacak. Çağrısını cep telefonu aracılığıyla yapacağınız araçlara dönüşecek. O yüzden bu araçlar sadece kampüslerle sınırlı değil bütün dünyada ulaşım hedefi pazarımızın dahilinde." Projenin geliştirilmesi ve dünyaya mal olabilmesi için ciddi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen Odabaşı, aracın dünya şehirlerinde yol alabilmesi için "babayiğit" aradıklarını ifade etti.
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elektrikli araç OTOMOD

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